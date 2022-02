Christian Nodal según se reencontró con su ex cuando Belinda estaba en España

Tras el truene de Belinda y Christian Nodal, ahora empezaron a surgir rumores de que la separación se dio porque el cantante mexicano acudió a una fiesta que realizó su ex novia María Fernanda, incluso se dicen que hay pruebas donde los hermanos de la joven subieron videos los cuales fueron borrados tiempo después donde aparece el artista.

Para quienes no lo saben María Fernanda Guzmán de 26 años duró tiempo siendo la novia de Christian Nodal, pero cuando el cantante mexicano entró a La Voz Azteca como coach conoció a Belinda, por lo que dicho romance acabó para muchos muy mal pues la joven no se esperó que su ahora ex cayera ante la belleza de la artista.

Otra de las cosas que también ha surgido en redes es que supuestamente la relación de amistad entre Christian Nodal y sus ex cuñados seguía muy fuerte, por lo que Belinda no estaba del todo de acuerdo, además las fiestas también se adueñaron del cantante mexicano situación que tampoco le agradó a la actriz.

Por si fuera poco aún existen fan page donde el amor entre Christian Nodal y María Fernanda sigue para muchos, por lo que ni dudan en que esta pareja de jóvenes vuelvan a reencontrarse, como según lo hicieron en la fiesta a la que acudió el cantante mexicano.

Hay que recordar que todo el mundo está esperando las primeras declaraciones de Belinda, ya que su ahora ex prometido lo hizo primero, por lo que ella se está guardando lo que pasó sobre el rompimiento que sigue siendo tendencia en estos momentos.

Una de las cosas que también han dicho los seguidores es que el artista era muy joven para tener ese comprimo tan grande para casarse, ya que según le falta mucha experiencia, pero a estar alturas cada fan ha tomado partido por quien creen que tengan la razón o la culpa.

Cabe mencionar que hace unas semanas en el programa Con Permiso se dijo que la mamá de Nodal no quería a Belinda, por lo que pronto salió a desmentir la noticia asegurando que sí la aceptaba en todos los aspectos.

