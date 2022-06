Christian Nodal según ya se hizo un tatuaje en honor a Cazzu de telaraña

Tal parece que Christian Nodal, de 23 años de edad, de inmediato cayó en los encantos de Cazzu de 28, pues el artista ya se hizo un supuesto tatuaje en su honor, se trata de una telaraña la cual vendría representando a quien se dice es la nueva pareja del chico.

Y es que para quienes no lo saben, Cazzu también tiene una telaraña en su cuerpo, por lo que el nuevo tatuaje de Christian Nodal podría representar el nuevo romance del artista, quien ha estado en boca de todos en las últimas semanas por diversas razones, como su pelea con su ex pareja Belinda, así como su cambio de look.

El supuesto romance, el cual no se había confirmado al parecer se dio de la noche a la mañana, pues el intérprete mexicano no había dado hincapié de una relación con la cantante argentina, por lo que todo mundo está hablando de dicha relación, pues como ya lo saben hace poco se les vio captados de la mano por las calles de Guatemala donde hubo hasta abrazos.

"Y a fuerza tiene que ser en la cara? Cada quien sus gustos, pero", "Otra más, apenas dejo de seguir a la Mariana en IG hace 3 días, la Cazzu es la del mes de junio, aunque a ambos les conviene porque él quiere abrir mercado en Argentina y ella en México, lo bueno es que si no dura con esta al menos puede decir que le gusta el hombre araña", escriben las redes sobre el supuesto amorío.

Aunque en las últimas entrevistas que ha realizado el intérprete de Adiós Amor se le ha visto más tranquilo, muchos fans le han dicho que no debería de buscar una relación tan pronto, pues creen que debería tener un poco más de duelo, pero tal parecer que al artista no le gusta perder su tiempo.

Por su parte, su exnovia Belinda contrario a él, no ha dado mucho de que hablar en España donde se quedó a vivir, pues ella, lejos de hablar de la polémica ruptura, se ha dedicado a su trabajo donde le va de maravilla. como su carrera la cual es