Christian Nodal sorprende con nueva y costosa dentadura de oro puro

México.- El sonorense Christian Nodal, quien se ha convertido en uno de los cantantes de regional mexicana favoritos del público, al igual que del reality show de talentos de TV Azteca, "La Voz Azteca", sorprendió una vez más en las redes sociales, esto al mostrar su gran gusto por la joyería, pues ahora la quiere llevar hasta en los dientes.

El intérprete de temas como "Adiós Amor", "Aquí Abajo" y "Se me olvidó", dejó impresionados a sus fanáticos a través de Instagram al presumir una dentadura de oro puro, la cual fue creada especialmente para él; a su medida y con su apellido en la parte inferior de la joya, la cual circuló por Internet y provocó distintas reacciones entre los internautas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se trata de dos carillas protectoras dentales de oro y plata, del mejor material, y aunque no se reveló el precio de estas joyas, se conoce que no son nada baratas, por lo que se estimó que le costaron al cantante algunas decenas de miles de pesos, o incluso centenas, pero esto no le importa ni en lo más mínimo al intérprete, ya que se da sus lujos después de trabajar arduamente en lo que más le gusta hacer.

Según la información que se ha obtenido hasta el momento, la costosa pieza fue hecha por Braggao, una exclusiva joyería de Guadalajara, Jalisco, México. En la parte de arriba, se pueden encontrar una letra C, una cruz, la cabeza de una vaca, una bota y la letra N, mientras que en la inferior se aprecia su preciado apellido, "Nodal".

Esta no es la primera vez que Nodal compra en dicha joyería, tiempo atrás, se filtró una fotografía del cantante presumiendo su dentadura de oro blanco y diamantes, esto solo en dos dientes de la parte posterior y dos de la inferior, pero ahora se animó por un lujo más costoso y ostentoso, que dejó a todos impactados.

La polémica de Christian Nodal en "La Voz Azteca"

Cabe recordar que hace algunas semanas, el cantante mexicano Christian Nodal fue duramente criticado por audiencia del programa de talentos "La Voz Azteca", transmitido por TV Azteca, por supuestamente ser bastante joven, pero con un enorme potencial que todavía no logra explotar dentro de su participación en la televisión.

A través de su cuenta oficial en Instagram, La Voz Azteca compartió una fotografía en la que se observa al intérprete en su silla oficial y los malos comentario sobre su actitud en el programa no se hicieron esperar, pese a que muchos comenzaron a ver el programa por su debut como coach.

Nodal había sido duramente atacado en "La Voz Azteca". Foto: Instagram

La fiel audiencia de este programa "destrozó" al cantautor originario de Caborca, Sonora, México, asegurando que es un pésimo coach y destacando que es muy probable que esta sea la primera y última vez en que Nodal forme parte de los jueces de La Voz Azteca.

Asimismo, en Internet ha corrido el rumor de que él y la cantante Belinda no se llevan del todo bien, pues también se ha notado entre los programas que hasta ahora se ha transmitido. Los internautas han detectado que la comunicación entre estos dos es nula y cada vez que llegan a cruzar palabra no tienen un buen semblante en la cara.

Por otro lado, hay quienes aseguran que se trata de una estrategia para captar más la atención de los televidentes, como en la mayoría de los programas se llevan a cabo, pero esto no ha sido confirmado, también se dice que están enamorados el uno del otro, pero no han querido aceptarlo.

Aunque fueron días de ataques y constantes críticas hacia el cantante, ahora que el programa se encuentra en el momento de los Knock Outs, los malos comentarios han ido disminuyendo, pues se ha logrado ganar el corazón y la admiración de muchos, quienes comentaron en redes sociales que estaban arrepentidos de haber juzgado al cantante sin antes conocerlo por completo.

Actualmente, los cuatro coaches tienen muy bien ganado a su público, continuando como una de las favoritas Belinda, pues su actitud ha demostrado lo buena persona que es y su humildad a televisión abierta ha dejado a muchos enamorados de ella. De la misma manera, María José y Ricardo Montaner tienen sus fieles seguidores entre la audiencia de La Voz Azteca.

Los coaches de "La Voz Azteca". Foto: Instagram

Te puede interesar:

Christian Nodal y Selena Gómez podrían colaborar en un tema musical

Danna Paola y Christian Nodal planean colaboración virtual

Christian Nodal criticado por ser un coach sin gracia en La Voz