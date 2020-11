Christian Nodal y Ángela Aguilar triunfan con el tema Dime Cómo Quieres

Christian Nodal 21 años de edad y Ángela Aguilar de 17, están arrasando en YouTube al lanzar el tema Dime Cómo Quieres, el cual cuenta con más de un millón de reproducciones, pues el tema se ha convertido en uno de los favoritos en poco tiempo, ya que la historia da hincapié a un amor imposible entre los dos personajes los cuales son nuestros dos cantantes juveniles, quienes hoy en día son uno de los más sobre salientes del regional mexicano.

El video se ha convertido en tendencia número uno, pues la letra de la canción da mucho da que hablar, ya que Christian Nodal se ve mucho más romántico que de costumbre, mientras que Ángela Aguilar cada vez más saca su lado más coqueto, dejando en claro que ya no es del todo una jovencita, pues cada vez más la cantante ha crecido en el ambiente musical.

La temática del video también llamó demasiado la atención, pues parece sacado de una película, pues el escenario donde se realiza el videoclip es muy colorido, pero sin perder el toque campirano del tema, además Ángela Aguilar aparece con su vestido de adelita, mientras que Christian Nodal no deja por nada su sombrero el cual siempre lo ha caracterizado desde que inició en el mundo musical, pues siempre le ha sido fiel a su imagen a pesar de que algunas veces ha realizado música urbana.

"Ah caray en menos de 12 horas y ya llegamos al 1 millón, vamos por los 2 antes de las 24 hora esto tiene que ser un hit!!", "No es justo, está joyita debería de estar en tendencias, no esos regguetoneros", "Mis dos cantantes favoritos, México tiene las mejores canciones del continente, Viva México, saludos desde Venezuela", "No creo que sea un pecado estar perdidamente enamorado de Ángela Aguilar", "Esta si es música, no como la de Bad Bunny, J Balvin y esos artístillas", les escribieron en el video sus fans.