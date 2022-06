Christian Nodal y J Balvin arman tremenda pelea y hasta Residente se mete

J Balvin , por su parte, de inmediato contestó con una fuerte burla , utilizando un filtro que le colocaba el nombre de Belinda en el rostro, la ex de Nodal, en dicho video comentó que él siempre llega puntual a todos sus conciertos, haciendo referencia a los problemas que ha tenido su colega de trabajo al llegar muy tarde a sus presentaciones. Asimismo, pidió que si comenzaba la "tiradera" con canciones, que fuera una manera romántica, y hasta pidió, específicamente, que rompa récords, refiriéndose a sus múltiples temas que han sido un rotundo éxito.

De la misma manera, aseveró que está saliendo adelante de una difícil situación en su vida , probablemente su relación Belinda . Pero no fue todo, también dijo que grabará algo para darle respuesta al cantante colombiano y lo retó a contestarle. "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria", dijo, retándolo a cantar en vivo para hacer reír a la gente.

Posteriormente, Christian Nodal compartió algunas palabras en sus redes sociales en las que se le fue con todo J Balvin. En las historias aseguró que el cantante no estaba coherente , pues tiene un documental en el que habla sobre la paz, la salud mental, las vibras y otros temas, pero comparte una foto para que se burlen de él, así que no se quedó callado.

Luego de que Balvin compartiera la fotografía de Nodal , éste no se quedó callado y le recordó la "humillación" que le hizo René hace algunas semanas. Posteriormente, el colombiano compartió una historia riéndose y asegurando: "Esta tarde ando bromista", lo que el mexicano no tomó de la mejor manera, pues le contestó: "Lo siento, yo también amanecí bromista".

