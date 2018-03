Christian de Dios, un amado villano de la televisión

Christian de Dios, uno de los villanos más queridos en la pantalla chica con sus personajes en proyectos como "La Fiscal de Hierro" o "El Chema".

Christian de Dios, posee un gran talento. Foto: cortesía

El colombiano Christian de Dios, quien se describe como un ser humano común y corriente, se muestra más que agradecido por haber sido tomado en cuenta en la nueva teleserie de TV Azteca, "Tres Milagros", donde interpreta a Pablo, uno de los villanos de esta trama: “estoy muy, pero muy contento”, expresó en charla con EL DEBATE, donde resaltó que su nuevo villano tiene una particularidad en especial:

“Pablo es un personaje que está en el universo de Fernando, uno de los protagonistas, y con Cristina Campuzano, que es otra colombiana, este personaje tiene una particularidad, es muy leal a Fernando y Reyna”, manifestó Christian de Dios.

"Tres Milagros" se estrenó recientemente por Azteca Uno. La teleserie, producción de Sony y Televisión Azteca, ha sido muy bien recibida por la audiencia.

Me encontré con un grupo de trabajo grandioso, con un excelente productor, con una productora para que esta serie fuera algo exitoso como lo está comenzando a ser.

Una de las prioridades del interprete, es seguir desarrollando sus profesiones, así como seguir disfrutando el día como si fuera el último: “el día es hoy, ya mañana no sabemos, mi visión es vivir el día a día al máximo”.

Foto: cortesía

El colombiano se dice apasionado de interpretar a villanos, personajes que le salen muy bien. Una prueba latente es que permanecen en el gusto de la audiencia. “Corro con la fortuna de que siempre soy audicionado para villano, lo interpreto muy bien, amo lo que hago y eso hace que mis personajes tengan carne, que sean verdaderos, me encanta interpretar y para mí es un placer y una bendición poder actuarlos”.

Christian de Dios, un amante de la vida

Cuando no esta grabando, le encanta pasar la mayor parte del tiempo con su familia: "con mi esposa, con mi mascota que es como si fuera mi hijo, y cuando no me encuentro en el set, estoy en mi taller ya que soy diseñador de sombreros".

Christian de Dios, un actor que llena de características a cada uno de sus personajes, pero todos con algo en común: “me identifico con muchas cosas de cada uno, ya que soy yo quien los interpreto, me llevo muchas cosas de cada uno", comentó

Me encanta poderme meter en los pantalones de cada personaje e interpretarlo al máximo, yo creo que uno en la vida lo que hace, sea lo que sea, tiene que hacerlo a profundidad y que llegues a tu casa agotado después de darlo todo.

Colombiano de nacimiento, sin embargo, la carrera de Christian de Dios Castillo está vinculada con Argentina, ya que en este país realiza su formación actoral y se consagra como histrión al actuar en la serie de televisión “Amas de Casa Desesperadas”. Desde entonces, Christian se ha abierto camino en esta competida profesión, donde es uno de los favoritos. Sin duda alguna, algo que volvería a vivir una y otra vez.

Esta y todas las cosas que he vivido no las cambiaría por nada.

“Siempre la vida te deja, a veces las personas que te encuentras en el camino o las dificultades que en el momento tú crees que son piedras en el camino, al correr del tiempo te darás cuenta que son maestros y eso es muy bonito para la vida, siempre todos los seres humanos llegamos al punto en que lo que vivimos es porque lo soportábamos vivir y eso es lindo, es parte de la vida, del universo”.

Hoy en día Christian de Dios vive en nuestro país y se ha llegado a sentir mexicano.

“Con el permiso de todos ustedes cada vez yo me siento más mexicano, tienen un excelente país, un país precioso en el que me siento agusto, me pueden seguir en mis redes sociales por si quieren saber más de mí, les mando un abrazo grandísimo”.