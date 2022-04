Christian Nodal revela qué fin tuvo el tatuaje de Belinda que llevaba en su cuerpo

México. Christian Nodal se borró el tatuaje que llevaba en su pecho en honor a su exnovia Belinda. En entrevista con el programa Venga la Alegría el cantante revela cómo hizo para borrárselo.

Christian Nodal portaba en su pecho los ojos de Belinda, pero tras finalizar su relación con ella pasó a eliminarlo; el cantante cuenta que lo transformó en una alas que ahora luce y él mismo diseñó.

Christian, quien continúa con un éxito indiscutible en sus presentaciones en la república mexicana y USA, es amante de los tatuajes y cuenta que tiene como próxima meta poner un estudio de tatuajes y pronto lo echaría a andar.

Belinda y Christian Nodal terminaron su romance el 12 de febrero pasado, tras casi año y medio de haber estado juntos. Foto de Instagram

“Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona; no tengo un punto medio; los tatuajes me apasionan desde niño”, dice Nodal respecto al mundo de los tatuajes que tanto le encantan.

Christian también dice que recientemente le hizo a su amiga Adamari López un tatuaje y corresponde a la letra A, en honor al nombre de su hija Alaïa, también que ha tenido oportunidad de conocer a muchos tatuadores que son grandes amigos suyos.

Christian Nodal es uno de los cantantes del regional mexicano con más éxito y trabajo en los últimos años; tras el tiempo no laboral de la pandemia por la COVID-19 puro reestructurar su agenda de conciertos y los ha estado dando en distintos escenarios.

Nodal, de 23 años de edad, recientemente se ha presentado en la Feria de Tepatitlán y en dos palenques durante la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México, y con sus canciones consigue colocarlas en el gusto del público que lo sigue desde que comenzó su carrera artística durante 2016 al lanzar el tema Adiós amor.