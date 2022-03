Christiane Martel la mujer que enloqueció a Pedro Infante con su belleza

Christiane Martel hoy de 86 años de edad, fue una mujer que enamoró a México, no solo por su belleza, sino por su talento, pues para quienes no lo saben ella es originaria de Francia, pero después de haber ganado el Miss Universo en 1953, decidió viajar a nuestro país para seguir creciendo artísticamente.

Cuando llegó a México de inmediato Christiane Martel logró cautivar a productores quienes la contrataron para realizar películas y fue ahí donde conoció a Pedro Infante, con quien se dice tuvo un amorío a escondidas por diversas razones, ya que la actriz francesa estaba a punto de casarse con el político, Miguel Alemán Valdés.

Dicho romance al parecer duró un buen tiempo antes de que se descubriera, pero supuestamente la ex reina de belleza salió embarazada del Ídolo de Guamúchil, quien estaba muy enamorado de ella, pero dicha relación no se podría concretar, pues ella estaba a punto de casarse, además no querían que el escándalo se hiciera más grande.

"Que hermosa mujer recuerdo sus películas, era muy bonita...ahora es toda elegancia y distinción", "Ella fue la primera dama del estado de Veracruz hace tiempo si no me equivoco. Y la ex Miss Universo aún sigue tan bella y tan identificada con el pueblo de México,donde ella llegó a promocionarse como Miss", escriben las redes sociales.

Aunque no se menciona mucho del romance entre estos dos famosos, pues hay rumores de qué por culpa de la artista originaria de Francia, Pedro Infante supuestamente fingió su muerte porque el gobierno quiso hacerle daño cuando se dio a conocer la relación que tuvo con ella, pero todo ha sido manejado entre chismes desde hace años.

Hoy en día Christiane Martel sigue siendo una mujer muy bella, con un porte extraordinario, pues sigue enamorando al público, a pesar de haberse alejado del espectáculo hace varias décadas, pero diversas revistas de sociales la han entrevistado y habla sobre los trabajos altruistas que sigue realizando.

Algunas de sus películas fueron Una Lección de Amor, Abajo el Telón, Señoritas y Yo Pecador, entre otras, donde demostró que tenía muy buen talento para actuar.

Leer más: Quítate Yanet García la esposa del Buki está que arde con este vestidito pegadito