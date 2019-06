Christina Aguilera celebra los 20 años de Genie in a Bottle

Christina Aguilera lanzó el 22 de junio de 1999 su primer single "Genie in a Bottle", tema incluído en su álbum debut. Con dicho tema la cantante estadounidense rapidamente conquistó al público y se colocó en los primeros lugares de popularidad, sobre todo al mostrar la fabulosa calidad vocal que tenía.

20 años después Christina Aguilera celebra aquel primer sencillo que tantas puertas le abrió en la industria musical, no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo. "Hola amores, se cumplen 20 años desde que Genie in a Bottle fue lanzado. Esto me ha hecho sentir todo tipo de emociones”, manifestó la intérprete en sus redes sociales.

Asimismo contó una inolvidable experiencia: “a los 18 años de edad, recuerdo haber llegado a casa desde Japón y haber visto que había alcanzado el número 1 en las listas de éxitos de Billboard, y haberme sentido tan agradecido y feliz que a ustedes les encantó tanto como a mí".

Gracias, gracias, gracias, gracias por cabalgar conmigo todos estos años. ¡Mis luchadores, los amo! Besos.

La canción "Genie in a Bottle (Genio Atrapado)" fue escrita David Frank, Steve Kipner, Pamela Sheyne. El video musical fue nominado para varios premios siendo uno de ellos los Premios BMI en la categoría "Premio Individual ganar" y nominado a los Premios Grammy en 2000, en categoría de "Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina".

La canción hizo de Christina Aguilera, el nacimiento del nuevo ícono de la cultura pop y gracias a ello el sencillo logró posicionarse en el #1 en países como:

Austria.

Bélgica.

Estados Unidos.

Canadá.

Dinamarca.

Noruega.

España.

Reino Unido.

En Estados Unidos encabezó la lista Billboard Hot 100 durante cinco semanas, convirtiéndola en unas de las pocas cantantes en tener un número 1 en aclamada lista con su canción debut y también en otros numerosos países.

Actualmente la intérprete con la voz privilegiada, se encuentra llevando a cabo su residencia de 16 shows en Las Vegas, titulada "The Xperience", en el Teatro Zappos dentro del Planet Hollywood Resort & Casino. En el concierto de estreno de su residencia, tuvo la visita de Demi Lovato, quien compartió en sus redes sociales lo fabuloso que estuvo.

“La maldita reina en persona. Un espectáculo perfecto. ¡Perfecto!. No podía creer que fuera la noche del estreno porque era tan suave, impecable y sonaba increíble. Estaba entretenida todo el tiempo y estaba tan deprimida cuando todo terminó hasta que me reuní con esta belleza”.

Estoy tan feliz de poder abrazarte, no te he visto en concierto desde que tenía 14 años y no puedo creer cuánto ha cambiado la vida desde entonces.

"Es un honor llamarte amiga. Sigue así, reina”, resaltó Demi Lovato.