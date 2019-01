La famosa cantante Christina Aguilera hará temporada en Las Vegas, donde debutará el 31 de mayo de 2019 con su espectáculo "Christina Aguilera: The Xperiencie".

Foto AP

Según información publicada en AP, Christina Aguilera se une a un creciente número de artistas con residencias musicales en Las Vegas.

Es la misma intérprete quien anunció el martes que "Christina Aguilera: The Xperience"` debutará en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino el 31 de mayo.

Aguilera anunció 16 funciones y los boletos salen a la venta el sábado.

Aguilera es ganadora del Grammy; lanzó su primer álbum en 1999 y es conocida por éxitos como "Genie in a Bottle", ''Beautiful" y "Ain't No Other Man"`.

Christina actualmente promociona su disco "Liberation". "Fall in Line" con Demi Lovato, y "Like I Do", con GoldLink, incluídas en esta producción, competirán por premios Grammy el 10 de febrero en Los Ángeles.

Otras estrellas como Britney Spears, Lady Gaga, Celine Dion, los Backstreet Boys y Mariah Carey han tenido residencias temporales en Las Vegas.