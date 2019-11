Christina Aguilera la mejor vestida de los American Music Awards

Los American Music Awards (AMA)no son cualquier premiación y Christina Aguilera lo sabe muy bien, pues una de las cantantes favoritas de esta ceremonia de galardones entregados por los fans a sus artistas.

Christina Aguilera fue la celeb más extravagante y arriesgada de la noche de los AMA's en su edición 2019, en otras palabras, fue la mejor vestida de la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California. A su llegada a la alfombra roja causó sensación con su atuendo de la firma Jean Paul Gaultier.

Christina Aguilera conquistó la alfombra roja de los American Music Awards 2019. Foto: Mark Ralston / AFP

El outfit elegido por X-Tina era de corte largo, mangas largas, hombros rectangulares, escote en V y en la parte de la cintura, tenía una correa ancha en la misma tonalidad del vestido, además usó botas de plataforma, todo el ensamble en un celestial color blanco. El traje que uso fue un diseño del 2017 y el modelo le quedó ideal, pues acentuaba muy bien sus curvas.

El estilismo usado por Christina Aguilera, hizo a muchos recordar al viejo glamour de las estrellas de Hollywood, que es muy referente a la cantante.

Christina Aguilra lució bella y elegante. Foto: Jordan Strauss / AP

La cantante Christina Aguilera, sofisticada y vanguardista. Foto: Nina Prommer / EFE

Una vez sobre el escenario cambió su impactante atuendo por un conjunto no menos llamativo; eligió un estrafalario look para presentar el sencillo que promociona con el duo A Great Big World, "Fall on me".

La cantante llevó un vestido abultado en pliegues color beige y botas negras altas. Solo removió las perlas del collar y permaneció con los mismos accesorios en sus manos, para dar continuidad a la noche.

Christina Aguilera junto con Ian Axel y Chad King, uno de los mejores shows de la noche de los AMA´s 2019. Foto: JC Olivera / AFP

Christina Aguilera usó dos acertados atuendos. Foto: JC Olivera / AFP

El performance representan la segunda colaboración entre los músicos neoyorquinos Ian Axel y Chad King con Christina Aguilera, ya que muchos recordarán, en 2013 lanzaron el gran éxito "Say something".