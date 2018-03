Christina Aguilera, espectacular y radiante sin maquillaje

Christina Aguilera, cantante con una voz privilegiada, asumió el desafío de dejarse ver sin una gota de maquillaje. El resultado: espectacular. La intérprete luce mucho más joven, simplemente hermosa.

Christina Aguilera aparece en la portada de la más reciente edición de la conocida revista Paper, sin una gota de maquillaje, totalmente al natural y causando gran asombro en sus seguidores.

Se trata de una sesión de fotos llamada Transformación, en donde la artista de 37 años de edad deja atrás las pestañas postizas, los labiales oscuros y con pequeñas pecas.

Para la publicación, Christina Aguilera se sometió a distintas propuestas, mucha sombra de color en los ojos y looks de otra época.

En la entrevista, la cantante dejó en claro que la valentía a atreverse a hacer algo distinto, ha sido uno de los motores de su carrera artística.

No tengas miedo de ir contra la corriente y no temas a la crítica que te aparecerá en el camino. Ese consejo puede ser útil para cualquier persona, ya sean artistas o no.