Christina Aguilera: por qué habla español y sus canciones más populares

Aunque no es su primer idioma, el español fue una parte muy importante de su infancia , incluso, actualmente sigue manteniendo esa importancia, tanto que recientemente decidió regresar con fuerza a sus raíces y lanzó el EP en español, "La Fuerza", donde incluye temas como 'Pa mis muchachas', 'Somos nada', 'Santo', 'Como yo' y 'La Reina', por mencionar algunos.

Títulos como 'Falsas esperanzas', 'Pero me acuerdo de ti', 'Mi reflejo', 'Genio atrapado', 'Ven conmigo' y más, fueron lo que la consolidaron como todo un ícono en Latinoamérica, principalmente en México, donde sus canciones en inglés ya figuraban entre las favoritas del público y sus temas en español lograron un gran recibimiento.

Estados Unidos.- La cantante estadounidense, Christina Aguilera , es uno de los más grandes íconos de la música en todo el mundo, no sólo en inglés, sino también en español, pues cuenta con una larga lista de éxitos que la han consolidado como una de las artistas más versátiles de su generación.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.