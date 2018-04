Christina Aguilera y su potente voz en el auto con James Corden

La cantante Christina Aguilera debutó en el segmento "Carpool karaoke" del programa "The Late, Late show with James Corden", donde cantó algunos de sus éxitos y recordó su época en "The Mickey Mouse Club".

Christina Aguilera, de 37 años de edad, cantó temas como ‘Fighter’, ‘Dirrty’ y ‘Beautiful’, incluso también se unió a la fiesta sobre cuatro ruedas, la querida actriz Melissa McCarthy. Cuando interpretó ‘Fighter’, la artista hizo algo con su voz en un verso, muy característico de su estilo, que llamó la atención de James Corden.

“¿Cómo haces eso con tu voz?”, preguntó el presentador. “Es algo angustioso, tienes que conectarte con tu ‘guerrero’ (Fighter)”, explicó Christina Aguilera, a lo que James Corden respondió que no podía imitarla porque sonaba “como si tuviera algo atrapado en la garganta”.

Christina Aguilera incluso dio clases a James y a Melissa McCarthy de como ser Divas, sin más, los dejamos con el episodio:

Christina Aguilera nos recordó a todos quien manda en su episodio de Carpool Karaoke junto a James Corden.