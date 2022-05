Christopher Uckermann anuncia su retiro de proyectos comerciales; está enfocado en su espiritualidad

Hoy en día, en este camino de espiritualidad que lleva, cuando termina un concierto, "que todo lo mío es una pequeña escala, comparada con todo lo que era el grupo ( RBD )", es algo que lo llena completamente, "aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen, es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra".

Christopher Uckermann mencionó haber formado parte del mundo del entretenimiento gran parte de su vida, "y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente".

"Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos, a mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista".

El ex integrante del grupo RBD , mencionó que aunque de momento no estará en ningún proyecto comercial, seguirá creando música y dedicándose al arte en distintas formas . Ahora busca aprender más de su equipo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

