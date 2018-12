Chucho Rivas: Tengo tatuado el nombre de mi disco

Mazatlán.- El cantante sinaloense Chucho Rivas cuenta con un gran talento artístico, que desde hace un año y medio está radicando en la Ciudad de México en busca de un sueño en la música, el cual cada vez se cristaliza más.

Trabajó de la mano de Érik Rubín en su nuevo disco. Ahora comparte en entrevista con EL DEBATE estar muy complacido de estrenar el año entrante su nueva producción, titulada Amarte y perderte.

Se suman a la fiesta

El cantante estuvo en el concierto de Sin Bandera la noche del sábado en Mazatlán, el cual tuvo lugar en el centro de convenciones, ya que dice tenerles mucha admiración por el legado musical que han dejado.

“Me pone muy feliz el poder estar de vacaciones en Mazatlán y acudir al concierto. El 18 de diciembre me regreso a Ciudad de México, el 20 a Tampico, para luego estar en la capital”, indicó el artista.

Detalló que ya terminó su primero disco de manera profesional, el cual incluye varios temas de su autoría. Espera estrenarlo en marzo. Ya lanzó sencillos previos. El más nuevo se llama Hoy se le olvida.

“Es una melodía algo más movida, diferente a lo que lanzamos anteriormente. El chiste es que la gente escuchara algo melancólico como Amarte y perderte, y ahora poder mostrar algo más movido que sirva para superar ese dolor del tema anterior. Con la otra lloraron y ahora bailarán.”

Indicó que su nueva producción, Amarte y perderte, título que tiene tatuado en el brazo, lo llena de felicidad. El disco lo inició en septiembre del 2017 y en 2019 verá la luz. En el material viene un dueto que hizo con Rubín.

“El próximo año podrán escuchar mi nuevo disco. Contiene 11 temas. Es muy bonito poder trabajar en la creación de mi disco con Érik Rubín, Ettore Grenci y Diego Córdoba, son gente que siempre he admirado y estoy feliz. El poder trabajar con ellos es un sueño hecho realidad. Eril es un pilar, es una persona superlinda, que desde e primer día me abrió las puertas y muchas de las cosas que me han pasado es porque él ha apoyado mi proyecto. Tengo un año trabajando con el y muchas de las cosas que me han pasado son maravillosas; contento de trabajar con él.”

Comparte cómo se dio el encuentro con Rubín. Una persona que trabajó con Chucho Rivas va al mismo gimnasio que Érik Rubín y le pidió escuchar la música del sinaloense. Tanto le gustó, que lo invitó ir a su estudio y después le produjo su disco.

Sus inicios

El cantante sinaloense, de apenas 21 años, tiene una larga trayectoria en la música. Se inició de niño en el canto y a los 14 años participó en el programa La Academia, de TV Azteca, donde logró colocarse en el segundo lugar. Eso le dio las tablas para que por unos años buscara oportunidades en la capital del país, para luego regresar al puerto. Gran parte de su música hasta ahora ha sido en género pop y ahora abre la puerta a otros estilos. En uno de sus más recientes sencillos, Amarte y perderte, logró un millón de reproducciones.

“Le seguiré apostando al pop y a lo urbano. Quiero dar un estilo que le gusta a la gente, tanto en lo romántico como música para bailar.”

Espera el 2019

Indicó que para el año entrante viene una gira nacional, el estreno del disco, algunos duetos y promoción de su material.

“Fue un año muy bueno, se me cumplió poder lanzar mi primera producción con canciones de mi autoría. Estoy contento por lo que se pudo concretar. Han pasado cosas que han pasado, pero sin duda, el año entrante será más padre”, concluyó.