Chumel Torres se burla de Paty Navidad y ella le da épica respuesta

CDMX.- Luego de que la actriz mexicana Patricia Navidad se convirtiera en tendencia por mostrar su apoyo hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para las próximas elecciones, fue criticada por el famoso youtuber Chumel Torres quien le mandó un fuerte mensaje.

Durante la pandemia del covid-19, Paty Navidad ha dado de que hablar en redes sociales en diversas ocasiones, tras su postura del coronavirus y ahora con las elecciones de Estados Unidos.

La protagonista de telenovelas mexicanas como "Por amar sin ley", "Mi adorable maldición" y "La fea más bella" hizo una publicación a través de Instagram en apoyo a Donald Trump, a quien señaló como la "mejor opción" para seguir gobernando Estados Unidos,

La actriz y cantante publicó una fotografía en la que porta una gorra con la leyenda "Make America Great Again", que ha sido símbolo de la contienda electoral del Mandatario estadounidense desde la elección pasada.

"Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump. Aunque mucho duela, es así", publicó.

Luego de la publicación de Paty Navidad, el famoso youtuber Chumel Torres le mandó un mensaje a la actriz, quien dio una épica respuesta.

"Paty Navidad declara que lo mejor para México es que Trump gane las elecciones; lo mejor para México es que usted deje de declarar Pe*******s, señora...", comenzó un video Chumel Torres, quien además cantó en el intro sobre Paty Navidad.

"Navidad, Navidad, Paty Navidad... deje de opinar. Navidad, Navidad, Paty Navidad, las teorías de mi tía no son realidad. La conspiración no es de verdad, no existe el alíen que nos quiera controlar. Solo es tú opinión, no debemos escuchar... solo porque es famosa", cantó el conductor de "El Pulso de la República".

A esta publicación, la actriz Paty Navidad respondió que los "conceptos" de Chumel Torres son "chiquitos", por lo que lo invitó a corregir sus errores.

"Jajaja. Me gustó, buen intento, aunque tus “conceptos” siguen chiquitos. Lo que te desagrada de mi, corrígelo en ti. ¡Feliz Navidad mi querido Chumel!", escribió Paty Navidad.