"Chuponcito" amenaza y extorsiona a su expareja, ella lo hace público y lo denuncia

México. "Chuponcito" amenaza y extorsiona a su expareja, ella lo hace público y lo demanda, se da a conocer en el programa Sale el Sol. Supuestamente él amenaza a Bárbara Estrada con publicar fotos íntimas de su pasada relación sentimental.

Bárbara comenta que el payaso "Chuponcito" la acosa constantemente, además le ha pedido videos íntimos con su actual pareja y a cambio le daría dinero.

José Alberto Flores es el verdadero nombre del comediante y Bárbara Estrada también dice que las cosas ya llegaron al límite, por eso decidió denunciarlo por extorsión.

Duramos casi cuatro años y como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, dice que le va a enseñar a mi novio fotos íntimas, que me va a quemar en redes. Ya hice la denuncia”.

Leer más: Ángela Aguilar, vestida de novia es la más hermosa pero protagoniza una tragedia en su nuevo video

Además la señora confiesa que el famoso comediante es portador del virus del papiloma humano, por eso decidió terminar con él su relación de pareja.

Pero la peor parte de la nota viene cuando la misma Bárbara comenta que su expareja le solicitó que tuviera relaciones íntimas con su propio padre y a cambio le daría 20 mil pesos, refiere también.

Bárbara se encuentra con un daño psicológico y por eso espera que las autoridades intervengan y proceda su denuncia para que se haga justicia en su caso.

Quiero se haga justicia y quiero que se le borré la sonrisa de cínico que tiene; él dice mucho que es cristiano y no. Estoy tomando antidepresivos por lo mismo, me tuve que cambiar de casa porque me sentía muy acosada”.