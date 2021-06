"Chuponcito" suma otra denuncia por presunto abuso sexual;  ahora una bailarina va contra él

México. "Chuponcito", cuyo nombre real es José Alberto Flores, enfrenta una denuncia más por presunto abuso sexual y ahora es una mujer que trabajó con él como bailarina quien va en su contra legalmente.

"Chuponcito" suma un nuevo señalamiento por acoso y abuso sexual y en distintos portales de noticias se informa que la joven Ivonne Luévano acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México a denunciarlo.

Luévano fue entrevistada por varios medios de comunicación en CDMX y hace público que el comediante es culpable y lo sabe perfectamente.

Foto de Instagram

Además cita que "Chuponcito" también le pedía fotografías suyas en donde apareciera totalmente desnuda y sufrió por parte de él un acoso constante.

Muchas veces lo rechacé, esto fue alrededor de dos, tres años, más o menos. El único error fue haberle mandado una fotografía después de tanto que me acosó, presionando, condicionando mi sueldo que me daba para subsistir y él se aprovechó de eso.”

Luévano también denuncia a Alejandra Maya, esposa del actor, puesto que la señala como la responsable de haber subido su fotografía (donde aparece desnuda) a redes sociales sin su consentimiento.

En días pasados, Bárbara Estrada, expareja del comediante, también acudió a las autoridades para denunciarlo por el mismo caso de presunto acoso sexual y dijo en entrevista con De Primera Mano que hasta le ofrecía dinero a cambio de que tuviera relaciones con su padre y se grabara.

Foto de captura Twitter

Sobre lo anterior, "Chuponcito" habló a través de un video que compartió en redes sociales y expresó lo siguiente:

Doy la cara y es difícil hacer esto. Yo no quería que fuera así. Hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, lo etiquetaron con cosas que no iban. Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades.”