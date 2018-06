Chuy Lizárraga: Quiero dueto con Sheyla

Mazatlán.-Luego de varios años de carrera Chuy Lizárraga sigue cosechando éxitos en su faceta de solista, ahora lo hace junto a Jorge Medina. Comparte en entrevista para EL DEBATE que están realizando una gira juntos, tanto en México como en Estados Unidos, y que han tenido muy buena respuesta. También aprovechó para hablar de su deseo de hacer un dueto con la artista nacida en Culiacán Sheyla Tadeo, a quien considera una gran intérprete.

Dos gallos de gira

Sobre la gira que realiza con Medina, externó que están probando cantar juntos en algunas ciudades, y desean incluir más fechas.

“Hacemos cosas juntos, hay varios lugares donde nos presentamos juntos, ha habido buena respuesta, hemos cantado en cinco lugares juntos, estamos calando. Él empezará la promoción en Estados Unidos, yo en México”. Externa que al tocar la última canción le da paso a la banda de Medina, y que llega un momento en que las dos bandas suenan en el escenario.

Ahora es productor

El artista promociona su más reciente sencillo, el cual lleva por título El pisto es primero, melodía movida, de fiesta. Se dijo más que satisfecho de que en su estudio se diera vida a su siguiente disco. De la misma manera, el material que está por estrenar Jorge Medina se realizó en su estudio bajo su dirección y producción.

Reiteró que por ahora no grabaron duetos, pero podría ser posible más adelante.

“Los dos discos están producidos por mí, se espera que ambos se estrenen en septiembre, hacerlo en nuestro estudio es un logro para mí. Tuvimos muy buenos arreglistas y se eligieron muy buenos temas y el resultado quedó muy bien”, indicó.

Mensaje para la selección

En otro tema, el cantante aprovechó para mandarle un saludo a la selección mexicana y les deseó la mejor de las suertes en los siguientes juegos que van a tener en el Mundial de Rusia 2018.

“Todos nos sentimos orgullosos porque es un partido internacional, siempre decimos que no ganan y ahora nos callaron la boca. Que se vayan de parranda más seguido”, resaltó.

Grabará videos

El sinaloense refirió que está por realizar cuatro videos a fin de subirlos a las plataformas digitales. Comparte que las modelos aún no las tiene, pero espera que pronto empiece la selección. Refirió que busca una chica algo sexy y con unos kilos de más, ya que uno de los videos es chusco, para grabar lo más pronto posible. Algunos de los videos espera hacerlos en Mazatlán, Sinaloa.

“La estrategia cambia, ahora se tiene que hacer temas completos, con todo y video, ya que gran parte de la promoción se hace en plataformas digitales”.

µ Desea dueto

Chuy Lizárraga externó que por ahora no tiene duetos en puerta con algún artista, pero se ha quedado con ganas de hacer una colaboración con la cantante culichi Sheyla Tadeo.

“Quiero hacer un dueto con Sheyla Tadeo, es una supercantante, tiene una gran voz, lo que he visto en las plataformas de ella me encanta su voz”.

Refiere que es una gran opción que la cantante esté grabando su primer material con banda sinaloense, ya que tiene voz para ese tiempo de acompañamiento musical.