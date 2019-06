Chuy Lizárraga se suma a baile para apoyar a Kory Velarde

Mazatlán, Sinaloa.- La cantante Kory Velarde, intérprete del tema Me pelaste los dientes, autoría de Espinoza Paz, se encuentra atravesando un momento delicado de salud. En entrevista con El DEBATE agradeció el apoyo que ha recibido de muchas personas, en especial de los artistas que se suman para hacer posible un jaripeo baile con el fin de recabar fondos para sus quimioterapias. “Estoy muy emocionada, se me hace un nudo en la garganta de ver tanto apoyo que me están brindando. Me han mandado muchos mensajes de apoyo”, resaltó

Baile con causa

El baile tendrá lugar en el lienzo charro de Coyotitán a partir de las 18:00 horas de este domingo 23 de junio. Participarán Chuy Lizárraga, las bandas Aquí Hay 50, Puro Coyotitán, Tradición Sinaloense, los grupos Ajustadores de Sinaloa, La Monarkía de Escobar, R-ese, Gente de Maza y Coysin. También podría cantar Yesenia “La Gitana”. Se espera la confirmación de su asistencia. La artista agradece el apoyo que le han brindado las autoridades de San Ignacio, entre ellas el presidente municipal Iván Báez, personal del lienzo charro donde se hará el evento y del grupo Unidos por Coyotitán.

“Ya había platicado con Chuy Lizárraga, quien quería hacer un baile, y me dijo, ‘¡A darle, hay que hacerlo!’ Él ya me ha apoyado económicamente para mi tratamiento, pero también se suma para estar en el baile. Es un gesto muy bonito de mi parte, es algo muy grandioso lo que ha hecho por mí”, indicó Velarde.

Problema de salud

Comparte que hace 12 años le detectaron un tumor, el cual lograron encapsular los médicos, pero en noviembre del año pasado empezó a presentar complicaciones de salud. Tras una revisión le detectaron otro tumor, el cual resultó ser maligno.

Ya la sometieron a radioterapias y se encuentra ahora en quimioterapias, y necesita el apoyo económico para seguir con su tratamiento.

“Todo va muy bien, me dijo el médico que con tres quimioterapias y ya cerramos. Desde noviembre empecé a tener mucho dolor, pero fue muy a tiempo todo lo que se me hizo”, declaró.

Solicita apoyo

La artista necesita apoyo económico en estos momentos. Por este motivo, pide a las personas que gusten hacerle un donativo, que le depositen al número de tarjeta 5204 1653 5375 0692 de Citibanamex. La cuenta está a nombre de la artista Yatza Korina Rodríguez Velarde.