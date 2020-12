Cinco canciones de Adele que harán renacer el amor con tu pareja

La famosa cantante y compositora Adele Laurie Blue Adkins, mejor conocida en el medio artístico únicamente como Adele es según millones de personas una de las mejores cantautoras de la historia de la música, y aunque tal vez muchos no la conozcan, escuchar una de sus canciones podría incluso sacar lágrimas.

Su línea de trabajo usualmente se orilla mucho al romanticismo, dando al mundo piezas muy buenas para para pasar momentos románticos junto a una persona especial, o al contrario, para disfrutar del dolor en soledad o compañía después de una ruptura sentimental.

La multiinstrumentalista nacida en Tottenham, Londres, Reino Unido, ha sido la menta maestra tras canciones como "Rolling in the Deep", que tan solo en Youtube tiene 1753 millones de reproducciones, una cifra que sin duda abre los ojos a quienes no conocían su trabajo.

Hello

Fue el primer sencillo de su último álbum nombrdo "25", un éxito total y la primera canción que supera el millón de ventas digitales en menos de una semana en Estados Unidos.

Su letra habla de una persona con sentimiento de culpa por supuestamente dañar los sentimientos de otros, aparentemente después de una ruptura sentimental.

Skyfall

Una pieza muy popular en todo el mundo, pues fue compuesta por Adele para la película James Bond, con la que logró ganar el Oscar a la mejor canción original durante el año 2013.

Rolling in the Deep

La ya mencionada canción fue incluida en su segunda producción, llamada "21", una canción aclamada por su gran instrumentación, su letra conmovedora, además de una interpretación que saca a relucir emociones.

Send my love (To your new lover)

El tercer single del antes mencionado "25", una de las mejores piezas de Adele, tan gustada que incluso obtuvo un Grammy con ella.

"Eso fue todo, yo no soy así, Pusiste tus manos sobre mí cuerpo y me dijiste, Me dijiste que estaba listo, Para el grande paso, para el grande salto, Y dijiste que sería tu amor eterno", son algunas de sus primeras líneas.

Set fire to the rain

Otra pieza merecedora de un Grammy, que cautivó a todos por describir la típica historia de una persona queda debastada tras terminar una relación amorosa, hasta que el amor llega de nuevo a su vida y hace que su percepción de la realidad pase de triste a feliz.