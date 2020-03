Cinco películas de acción que no te puedes perder en Netflix

Si sientes que en esta cuarentena no has tenido grandes emisiones ante el televisor es por que seguramente no haz visto los largometrajes adecuados. Para ello hemos selecciono 5 películas de acción que harán que recuperes esa sensación de adrenalina.

A quemarropa - 2019

Una enfermera de emergencias y un criminal se ven obligados a unirse para derrotar a un grupo de policías corruptos que amenazan la vida de sus familias.

6 días - 2017

Esta película está ambientada en los años 80´s cuando un equipo armado se hace de la embajada de irán en Londres, desde ese momento por los próximos 6 días se desata la guerra, a su vez los elementos ingleses no se quedan de brazos cruzados y preparan una fuerte respuesta.

Momentum - 2015

Aquí podrás ser parte de un experimentada ladrona que intenta no ser atrapada por la policía y al mismo tiempo escapa de una organización de asesinos que la quieren muerta. Alex el nombre de la ladrona se liga a un senador corrupto que la da ordenes para realizar un atraco.

El Irlandés - 2019 (Nominada al Óscar)

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran recuerda su participación en uno de los asesinatos más misteriosos, sobre el sindicalista Jimmy Hoffa cuando pertenecía a la familia de criminales de Bufalino.

Falsa identidad - 2015 (Basada en hechos reales)

Esta historia se basa en Christian Longo un asesino buscado por el FBI que se hace pasar por el periodista Michel Finkel quien logra encontrar a la persona que usa su nombre para confrontarlo.