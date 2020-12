Cindy Álvarez de cara lavada emociona a sus fans por su belleza

Cindy Álvarez originaria de Colombia tiene a sus miles de fans comiendo de su mano, pues de nuevo la mujer fitness reventó las redes sociales con la belleza que se carga y esta vez lo hizo por medio de una selfie con la cual se miraba guapísima, pues su bello rostro levantó reacciones de todo tipo, sin importarles los celos de su esposo el ex jugador de futbol de las Águilas del Club América Mateus Uribe.

Más de diez mil likes se llevó Cindy Álvarez en su foto donde también llamó la atención por aparecer de cara lavada, dejando en claro que las imperfecciones no forman parte de su vida, por si fuera poco a la guapa mamá se le ve muy fresca en la foto y mandó los mejores deseos a sus miles de fans quienes siempre están al pendiente de ella en todo momento.

Lo qué hay detrás de nosotros, y lo qué hay delante de nosotros, no es nada comparado con lo qué hay "DENTRO" de nosotros, escribió Cindy Álvarez considerada una mujer sabia en todos los aspectos, pues no solo se trata de belleza como ella lo ha dicho en publicaciones anteriores, sino de lo que hay en el interior de cada persona, algo que ella valora mucho.

Y es que Cindy Álvarez quien está embarazada en estos momentos, sabe muy bien como figura fitness que para estar bien en todos los aspectos, se debe comenzar a trabajar desde adentro, algo que ha logrado con el paso del tiempo y lo comparte con sus fans con quienes tiene muy buena relación desde hace tiempo.

Aunque la también modelo está embarazada en estos momentos, eso no le ha impedido sacar a flote a la mujer coqueta que lleva adentro, es por eso que se ha tomado sesiones de fotos muy impactantes pues con todo y su pancita la también influencer no deja de verse guapa en ningún momento, además casi siempre le gusta andar con ropa muy juvenil muy alejada a lo que es la maternidad.

"Eres muy bonita.... Puedo decir que solo el único que le he puesto like a cada una de tus fotos de todo tu Instagram", "on respecto, pero eres una mujer muy hermosa", "Hermosa mujer tienes un cuerpazo Hermosa", "Lo sigo diciendo gracias ángel cada día bas moldeando más escultural", le escriben a Cindy Álvarez en sus publicaciones las cuales son un éxito.

Pero como cualquier celebridad de las redes sociales Cindy Álvarez tiene haters quienes han despotricado en contra de ella, por lo que lejos de quedarse callada, la modelo les contesta, pero de una manera muy educada, pues como una señora de respeto no le gustaría crear escándalos en su Instagram.

No te dejes afligir por el envidioso, ellos podrán imitarte cada día; pero jamás, jamás podrán tener tu creatividad, tu voluntad, tu ingenio, tu seguridad, tu pasión y lo más importante el AMOR por lo que has creado con tanto sacrificio, es uno de los mensajes que le manda Cindy Álvarez a sus detractores que no la quieren ver feliz.

Si nos vamos meses más atrás en la cuenta de Instagram de Cindy Álvarez, podemos ver como eran los entrenamientos que la mantenían con ese cuerpazo de diosa y aunque lo sigue haciendo la modelo deja en claro que no es nada sencillo tener un físico como el de ella.

Ahora en el plano amoroso la chica se la pasa muy bien con su esposo Mateus Uribe quien lejos de parecer su esposo, en realidad parece su novio debido a como se llevan y es que las sesiones de enamorados que se hacen al parecer cada mes, parece como si se tratara de dos jovencitos enamorados de preparatoria, pues derrochan amor total.