Colombia.- La hermosa modelo colombiana Cindy Álvarez, sin censura alguna, se sinceró ante sus miles de seguidores y habló sobre los cambios que ha tenido su cuerpo ahora que está embarazada de nuevo y reveló cómo se ha sentido durante la semana número 29 de gestación, así como todo lo que ha tenido que afrontar en esta emotiva etapa.

La esposa de Mateus Uribe compartió algunas fotografías en su perfil de Instagram, plataforma en la que cuenta con 423 mil seguidores, y comentó que se ha sentido muy pesada, cansada, con dolor en las plantas de los pies y redonda de los lados, pues ya está en la semana número 29.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, confesó que durante las semanas 26, 27 y 28 tuvo una difícil alergia en todo su cuerpo, incluso en su rostro, lo que le generaba mucha comezón, ardor y hasta dolor, todo debido a que su bebé estaba tomando todo su colágeno, por lo que tuvo que comenzar a hidratarse más de lo normal, aunque asegura que todo esto vale la pena por los hijos.

La modelo colombiana optó por vestir un conjunto de dos piezas para las fotografías donde luce muy bien su figura y en otra publicación aseguró que decir que por las mañanas su abdomen no es tan grande es la mentira más linda que ha escuchado.

Explicó también que alrededor de las 19:00 horas su carácter es pésimo y se queja demasiado del dolor de sus pies, aunque su pareja le soporta todo. Se la pasa moviéndose de un lado para otro y viéndose al espejo donde dice luce como una bola, sin embargo, cada uno de estos cambios valen la pena, aunque para ella sea tan difícil aceptarlos.

Cindy Álvarez habla sobre los cambios de su cuerpo por el embarazo

"Para mí, Cindy es muy difícil aceptar estos cambios y sé que son momentáneos, pero así soy me gusta estar bien y no sólo lo digo por el peso; sino porque la fatiga cada día es más fuerte y soy una mujer activa muy activa y verme limitada en cosas me enloquece esta mente tan ruidosa que tengo. Es mi pelea diaria por mantenerme bien. Entre las hormonas y mi mente loca", compartió con sus seguidores.

Finalmente, la hermosa modelo habló sobre los cambios que ha tenido su cuerpo que e incomodan e hizo una lista de cada uno de ellos. El primero es el cambio en sus pechos, ya que los nota mucho más grandes y sus areolas son más oscuras.

Continúa explicando que tiene muchas celulitis, ha subido cuatro kilos, sus piernas y sus glúteos son demasiado grandes que la ropa que tiene ya no le queda o le aprieta demasiado, la alergia que sufrió tan incómoda y dolorosa, las plantas de sus pies.

Cada diez minutos hace pecho y varios días de la semana sufre de insomnio, al finalizar el día las pantorrillas le duelen tanto al punto de no poder dormir, todo el día tiene sed, toma mucha agua, pero esto no cambia y sus labios están reventados y secos todo el tiempo.