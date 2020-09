Cines de Corea listos para el estreno de Break the Silence, película de BTS

Corea.- La alegría de los ARMY está de no aguantarse, pues en algunos lugares del mundo ya se ha estrenado el documental "Break the Silence: Persona", el cual sigue a la agrupación surcoreana del momento BTS en la gira mundial Love Yourself 2018-2019 y es promocionada como la secuela de Burn the Stage: The Movie, de 2018.

El documental comenzó a ser distribuido desde el 10 de septiembre de 2020 en distintos países y su distribución estuvo a cargo de Trafalgar Releasing. Sin duda uno de los países que está más ansioso por presentar el contenido en sus cines es Corea, pues por la promoción han llenado sus instalaciones de carteles y fotografías del filme.

Cines de otros países también han decorado sus espacios con detalles en color morado para ir de acorde a esta ocasión tan especial, además, para hacer una experiencia memorable para los fanáticos de esta agrupación que ha cosechado éxito tras éxito alrededor del mundo.

Por si fuera poco, algunos lugares presentan videos de los idols y han adecuado algunos espacios para que sus fanáticos puedan tomarse fotografías, incluso, los tickets de entrada son muy especiales, pues tienen un diseño diferente en cada país.

Este 24 de septiembre llega a los cines del mundo Break the Silence: Persona. Foto: Instagram

Sinopsis de la película documental de BTS: "En países seleccionados, el video musical de "Dynamite" (el último lanzamiento de BTS) se reprodujo antes de la película. Break the Silence: The Movie sigue a la banda dentro y fuera del escenario durante 14 meses durante su gira mundial Love Yourself. También incluye imágenes de archivo de la banda".

Sin duda este año ha estado lleno de momentos especiales para la agrupación de idols de Big Hit Entertainment, pero Break the Silence es uno de sus proyectos más aclamados y esperados. El momento de ver a Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, RM, V y Suga en la pantalla grande ha llegado y en la historia se revelarán emotivos y admirables momentos de los jóvenes.

Aunque la emoción del ARMY, los fanáticos del BTS, ha ido en aumento, por desgracia hay algunos cines que no han tenido la autorización de reapertura, esto por la difícil situación mundial en la que seguimos viviendo, por lo que no podrán ver a sus idols en la pantalla grande hasta más adelante.

Debido a la contingencia sanitaria, algunos fans se han tomado el tiempo de comenzar a compartir imágenes y diseños para mostrar las medidas preventivas que se deben seguir para acudir al cine y así cuidar la salud de los demás, pues siempre han sido un fandom muy unido y buscan lo mejor para quienes forman parte de este.

Países en los que se estrenará el documental en cines este 24 de septiembre:

Argentina

México

Estados Unidos

Bolivia

Islas Caimán

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

Hong Kong

Israel

Lebanon

Nicaragua

Panamá

Filipinas

Suráfrica

Siria

UAE

Zambia

Aruba

Brasil

Chile

Curazao

Egipto

Guyana

India

Jordania

Omán

Paraguay

Puerto Rico

Arabia Saudita

Trinidad

Uruguay

Bahréin

Canadá

Colombia

República Dominicana

El Salvador

Honduras

Irak

Kuwait

Mozambique

Pakistán

Perú

Qatar

Sint Maarten

Túnez

Los demás países ya han tenido su estreno el pasado 10 de septiembre.