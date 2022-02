Cines llenos de estrenos y estrellas: de Jennifer López y Gal Gadot a Olivia Colman

Madrid. Séptima semana del año que añade once títulos a las carteleras españolas, con estrenos llenos de estrellas bellas y rutilantes como Jennifer López, espectacular novia en "Cásate conmigo", Gal Gadot en "Muerte en el Nilo" u Olivia Colman en dos filmes, "Primavera en Beechwood" y "La hija oscura".

KENNETH BRANAGH VUELVE A AGATHA CHRISTIE CON "MUERTE EN EL NILO"

Kenneth Branagh vuelve a adaptar a Agatha Christie, tras "Asesinato en el Orient Express" (2017), esta vez su novela de 1937 "Muerte en el Nilo", con la implicación de enormes actores, como Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer o Annette Bening, incluido el propio Branagh, en el papel estelar de Hércules Poirot.

Esta vez, durante un viaje en crucero por el Nilo, Poirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente; como curiosidad, el vestuario lo firma el español Paco Delgado.

JLo, MALUMA Y OWEN WILSON, ESPECTACULARES EN "CÁSATE CONMIGO"

Dirigida por Kat Coiro y basada en la novela gráfica de Bobby Crosby, "Cásate conmigo" es una comedia romántica protagonizada por una espectacular Jennifer Lopez (vestida como en un cuento de hadas) y Owen Wilson, a los que acompaña en una actuación estelar el cantante Maluma.

La película cuenta la historia de una estrella del pop que es abandonada por su prometido, una estrella del rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público.

"FLEE": UNA VIDA CONTADA EN DIBUJOS ANIMADOS PARA PODER SOPORTARLA

Película documental danesa de dibujos animados que sigue a un refugiado afgano que acepta contar su historia personal con la condición de que no se le identifique en ningún momento.

Para lograr tal propósito, el director Jonas Poher Rasmussen, autor también del guion, decide emplear un estilo de animación que no sólo protege al narrador, sino que potencia su historia, combinando el tiempo y la memoria de forma visceral y poética.



Olivia Colman y Colin Firth. Foto de EFE



"LA HIJA OSCURA", OTRA HISTORIA DE ELENA FERRANTE SOBRE MATERNIDAD

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal se hace cargo también del guion de esta película de suspense, basada en un relato de Elena Ferrante, que cuenta con un impresionante reparto encabezado por Olivia Colman, a la que se suman Ed Harris, Dakota Johnson y Peter Skarsgaard, entre otros.

Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda (Colman) observa a una joven madre y su hija que parecen tener una envidiable relación; intrigada y un tanto envidiosa, Leda se deja llevar por sus propios recuerdos del terror, la confusión y la intensidad que le causaron a ella una maternidad temprana.

"CODA": ABANDONAR EL NIDO CUANDO TUS PADRES SON SORDOS

Dirigida por Siân Heder, "Coda: Los sonidos del silencio" es la historia de Ruby, una chica de 17 años que sueña con independizarse y seguir su propia vida, pero ella es una CODA (el acrónimo en inglés de "Child of Deaf Adults", es decir, hija de adultos sordos), y la única que puede oír en su familia.

Cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre su amor por la música y el miedo a abandonar a sus padres.

LIO ANTES DE LA BODA EN MARZO DE 1924: "PRIMAVERA EN BEECHWOOD"

Drama romántico dirigido por Eva Husson sobre una novela de Graham Swift que comienza en marzo de 1924, en Beechwood (Inglaterra), cuando el aristocrático matrimonio Niven (Olivia Colman & Colin Firth), que ha perdido a sus hijos en la guerra, se prepara para acudir a la boda del hijo de su vecino, Paul (Josh O'Connor) con Emma Hobday (Caroline Harker).

Los Niven han dado el día libre a su criada, Jane Fairchild (Odessa Young), huérfana de nacimiento y, durante siete años, amante de Paul; con la casa vacía, Paul y Jane darán rienda suelta a la pasión clandestina sabiendo que será su último día como amantes.

"BANDIDO", DELICIOSA CARRERA EN BUSCA DE UNO MISMO

Roberto Benítez, de sobrenombre artístico Bandido, es un cantante argentino de música popular que está cumpliendo mas años de los que quisiera y se encuentra en crisis; su carrera se ha estancado y su vida personal y familiar tampoco va muy bien. Un suceso desagradable en la calle le regresa a sus orígenes humildes: Bandido ve una oportunidad de encontrarse consigo mismo y recuperar la ilusión.

Dirigida en solitario por el argentino Luciano Junco, "Bandido" (un espectacular Osvaldo Laport), obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último festival de cine Iberoamericano de Huelva.

BANQUERO SUIZO BUSCA A SU SOCIO DESAPARCIDO EN ARGENTINA EN "AZOR"

"Azor", dirigida por Andreas Fontana, autor también del guion, es una coproducción entre Argentina, Suiza y Francia ambientada en el los años 70 y 80 de dictadura argentina, donde los militares no sólo hicieron desaparecer a gente, sino que también robaron propiedades, casas, coches o cuentas corrientes.

En ese clima, "Azor" cuenta el viaje de una pareja de banqueros suizos, que viajan a Argentina para tratar de encontrar a su socio desaparecido de la noche a la mañana.

"LA PASAJERA": FANTATERROR CAÑI, CON PASODOBLES Y MUCHAS RISAS

Comedia de terror dirigida a medias por los cortometrajistas Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, protagonizada por el argentino-italiano Ramiro Blas, la mexicana Cecilia Suárez y las españolas Paula Gallego y Cristina Alcázar, que se ha rodado íntegramente en Navarra.

Blasco, el conductor de la furgo, y las tres mujeres que le acompañan en un viaje compartido para ahorrar gastos, se ven sorprendidos por la transformación que sufre una mujer a la que han atropellado y llevan al hospital cuando, nada más subirla a la furgoneta en la que viajan, ataca a una de las pasajeras.

"O GEMER" ESCUCHA EL SONIDO DE LOS CARROS DE BUEYES VASCOS

Xabier Erkizia escribe y dirige "O gemer", una película experimental sobre el viaje geográfico e histórico del peculiar sonido de los conocidos como carros de bueyes vascos.

Un particular documental que se detiene en el tiempo para recorrer desde los sonidos actuales en tierras vascas hasta su reaparición, tras una investigación de varios años, en la parte central de Brasil.

Leer más: Naty Peluso salta al mundo de los videojuegos con "Emergencia"

"SPIRITWALKER" COMPLICA, Y MUCHO, LO DE CONOCERSE A UNO MISMO

Cada doce horas, un hombre despierta en el cuerpo de una persona distinta, sin saber dónde está ni quién era originalmente; un "espíritu errante" que trata de encontrarse, aunque todo le resulta extraño, incluida la misteriosa mujer que afirma reconocerle, y la organización secreta que ha empezado a perseguirlo.

"Spiritwalker" es una cinta fantástica que viene de Corea del Sur, dirigida por Yoon Jae-geun, y que, sin ser terror, incluye crímenes y suspense suficientes para pasar una buena tarde.