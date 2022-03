"Cinismo en su máxima expresión", atacan a Livia Brito al opinar sobre el partido Querétaro vs Atlas

Leer más: Caen los primeros 10 detenidos por batalla campal en el Querétaro vs Atlas

En junio de 2020 la protagonista de telenovelas y su ex pareja sentimental Mariano Martínez, supuestamente agredieron al paparazzi Ernesto Zepeda , durante un viaje que realizaron a Cancún, en el estado de Quintana Roo, México . Esta persona intentaba tomarle unas fotografías sin su consentimiento.

A través de su cuenta en Twitter, la actriz cubana Livia Brito expresó su sentir ante lo ocurrido en el partido de futbol Querétaro vs. Atlas , en el estadio Corregidora en Querétaro, México. El pasado fin de semana se suscitó una batalla campal entre aficionados, durante este partido de la primera división del fútbol mexicano, dejando 26 personas lesionadas. Las autoridades niegan que hubo personas fallecidas.

