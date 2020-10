Cinthya Rodríguez presume sus perfectas curvas en vestido

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad es una de las mujeres más bellas de Tv Azteca desde hace un tiempo, por lo que muchos han querido salir con ella, pero como todos saben es novia de Carlos Rivera de 34 años, por lo que la conductora solo tiene ojos para ella.

Aunque Cynthia Rodríguez tiene novio, eso no le quita que sea admirada y más cuando la vemos con ropa demasiado seductora, ya que se le ve tremendo cuerpazo con cualquier outfit que se ponga, pues como todos sabemos desde hace tiempo la conductora se adentró al mundo fitness para lograr esa figura de ensueño que se carga, empezando por sus curvas.

Lo más top que le han visto a Cynthia Rodríguez en sus fotos es cuando aparece en shorts y palazzos, pues hace que la figura se le vea increíble, empezando por la diminuta cintura que se carga la cual siempre ha sido elogiada por sus fans, ya que se le ve espectacular, y es que cuida demasiado su alimentación la cual comparte con sus fans.

"Estan inmensamente muy preciosos y bellos sus delicados pies", "Que linda nunca cambias tan hermosa", "Me encantas chula eres hermosa me encanta verte vestida si", "Qué padre que las personas logren sus sueños. Todos merecemos lo mejor. @cynoficial", "Si esta niña se llega a Casar con Carlos Rivera tendrán unos hijos estéticamente lindos", le escriben a Cynthia Rodríguez en Instagram por sus fotos.

Los peinados de Cynthia Rodríguez, también la ayudan demasiado pues hacen que siempre se vea fresca y radiante de cualquier manera, es por eso que la conductora es tan admirada desde hace años, pues siempre trata de verse bien de pies a cabeza.

Otra de las cosas buenas que tiene Cynthia Rodríguez no solamente es la manera en que se viste para presumir cuerpazo, sino que ha logrado dar muy buenos consejos a sus fans, uno de ellos fue como le puede rendir el día a una persona que no sabe acomodar sus horarios.

El primer punto muy importante es que te despiertes, ves la luz del día, te metas a bañar en ese momento y te arregles, como si fueras al trabajo, como si fueras a la escuela a clases, eso te va hacer sentir de entrada que empiezas el día, listo, arreglado, dijo Cynthia Rodríguez, en su canal de YouTube, donde le va muy bien.

Cynthia Rodríguez también es una mujer que siempre transmite la buena vibra en todo los aspectos, pues basta con verla en Venga la Alegría, donde desata la locura con sus ocurrencias y es que divierte a todo mundo sus ocurrencias, con las que causa la risa de todos.

La bella mujer es tan divertida que siempre hace que de todo para mantener a su público feliz, pues se ha caido en varios programas de Venga la Alegría, ya que le encanta participar en todas las secciones, por lo que en más de una vez ha dado hasta el suelo, afortunadamente nunca ha pasado a mayores.

"jajajajaja la caída de Cinthya jajaja siempre me hacen reír", "Yo estaba muy concentrada viendo el programa cuando de repente veo eso, al principio me asuste dije pobrecita Cynthia, pero al ver que no le paso nada no pude dejar de reír, me hizo el día, media hora casi con una risa", le escribieron a Cynthia Rodríguez por su tremenda caída en Instagram.