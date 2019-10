Claman homenaje para José Ángel Espinoza "Ferrusquilla"

Mazatlán, Sinaloa.-El fallecido cantante, actor y compositor José Ángel Espinoza Aragón, mejor conocido como “Ferrusquilla”, quien fuera miembro de El Colegio de Sinaloa, cumpliría hoy 100 años.

Su fecha de nacimiento data del 2 de octubre de 1919, en Choix, Sinaloa. Sus padres fueron Buenaventura Espinoza y Fredesvinda Aragón.

El sinaloense es una de las estrellas que brilló en la Época de Oro del cine mexicano y su nombre quedó plasmado en el cancionero mexicano gracias a sus melodías, entre ellas, La ley del monte, Échame a mí la culpa, El tiempo que te quede libre o Cariño nuevo, melodías que han recorrido el mundo en voz de artistas como Vicente Fernández, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Julio iglesias, Eugenia León, Pimpinela e incluso intérpretes de nuevas generaciones como Carolina Ross.

Hoy, en el centenario de su natalicio, sus amigos Germán Lizárraga y José Ángel Pescador lo recuerdan con cariño gracias a las vivencias y anécdotas que quedaron en sus memorias luego de que este falleciera el 6 de noviembre del 2015, en Mazatlán.

Ambos coinciden en que se necesita organizar un homenaje de su talla y piden a las autoridades que se haga un evento nacional e internacional a su nombre.

Estrella sinaloense

Mazatlán figuró en gran medida en la vida del cantautor. En este puerto encontró una oportunidad para irse a estudiar a la Ciudad de México y también esta tierra le permitió descansar sus últimos años, antes de su partida definitiva. Pero sin duda, cada rincón de su Sinaloa era motivo de adoración.

Su amor por la banda lo traía en la sangre, esto lo llevaría años más tarde a realizar colaboraciones con la banda El Recodo, tanto en discos como en giras por México y Estados Unidos. Tuvo una gran amistad con don Cruz Lizárraga y también con su hijo Germán Lizárraga.

El autor de La ley del monte junto a su compadre Germán Lizárraga, director de la Banda Estrellas de Sinaloa y ex integrante de Banda El Recodo.

Este último indicó: “Lamento que no se le haya dado la importancia. Hasta ahorita no habido de parte del gobierno, de parte de la familia, no ha habido alguien (que le rinda un homenaje). Algo que lamentamos muchos de los que lo conocimos y convivimos con él es que no se le haya dado un homenaje. El reconocimiento para mi compadre debe ser nacional e internacional”.

Acompañado del pianista Raúl di Blasio.

En una locación de una película.

Reitera que el sinaloense tuvo la fortuna de ser parte de grandes proyectos en el cine, al grado de figurar con estrellas de varios países, como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Karloff y John Wayne.

“Ferrusquilla” cantó con la Banda El Recodo, bajo la dirección musical de don Cruz Lizárraga. Realizaron juntos una gira durante un año en México y Estados Unidos.

En lo personal, indica que el autor se ganaba la amistad de toda aquella persona que lo saludara cuando caminaba por las calles de Mazatlán.

Cruz Lizárraga, Angélica Aragón con su hija María en brazos, y José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”.

Comparte que el 6 de noviembre del 2015, muy temprano recibió una llamada de José Ángel Pescador, quien le anunció la muerte de Aragón. La última vez que lo vio fue días antes, cuando llegó a su casa ubicada en el centro de Mazatlán y este bajó a recibirlo, pese a presentar problemas de salud .

“Él se cuidaba mucho, pero la enfermedad que se supone que tenía, no era para que tuviera ese desenlace tan rápido. Antes de que falleciera, unos días antes estuve en su casa, se bajó a media escalera y me saludó. No pensé que ese sería el último día que lo miraría.”

Angélica Aragón con su padre, José Ángel Espinoza Aragón "Ferrusquilla".

A la partida del autor de El tiempo que te quede libre quedó pendiente una colaboración con la banda Estrellas de Sinaloa, en la cual también participaría su hija Angélica Aragón.

“Describir a mi compadre ‘Ferrusquilla’, para mí es algo maravilloso, como artista, como imitador, como compositor. Tenía tantas facetas. Como artista internacional, se fogueó con las estrellas de Hollywood. Lo describo como una personalidad increíble.

El cantautor de numerosos éxitos captado por EL DEBATE en Mazatlán, Sinaloa.

No es fácil ser como era él, todo lo hacía bien, para mí ha sido un ejemplo. Siempre que compongo algo, pienso en él”, refirió el actual líder de la Banda Estrellas de Sinaloa.

Lizárraga expresó que al compositor sinaloense le gustaba ser respetuoso con sus letras y siempre buscó enaltecer a la mujer.

“Es uno de los grandes sinaloenses, de los grandes mexicanos que tuve la fortuna de que fuera mi compadre. Tenía una memoria increíble, contaba las anécdotas con todo los detalles y fechas.

Don Germán comparte que la canción que más le gusta de “Ferrusquilla” es Échame a mí la culpa. Se dice identificado con la letra.

Sinaloense ejemplar

Otro de los grandes amigos del autor de Cariño nuevo fue José Ángel Pescador, quien lo acompañó en los últimos años, tanto en giras como en presentaciones, que el artista realizó en Sinaloa y México, acompañado de Los Hermanos Osuna.

El cantautor y José Ángel Pescador.

“Fue un artista multifacético, como hombre extraordinario, con características especiales, que vivía conforme a sus valores, que ha pesar de haber tenido una infancia difícil y a pesar e que no tuvo los apoyos para tener una educación sobresaliente, se la construyó él mismo.

"Era un autodidacta, con una gran cultura, como persona todo mundo lo recuerda afable, simpático, de buen humor y especialmente con un carácter que resaltaba lo sinaloense y lo mazatleco”, expresó.

Durante los años que convivieron, “Ferrusquilla” y Pescador compartieron muchas anécdotas juntos. Sus bromas constantes y aventuras hoy quedan plasmadas en su recuerdo.

Una semana antes de la partida del autor de La ley del monte, Pescador estuvo en su casa, le llevó agua de coco (la cual era su preferida y decía que le ayudaba para mejorar su salud), pero el día que falleció lo vio por última vez en la clínica en Mazatlán. En esa ocasión, movió una pierna en señal de saludo y despedida.Reitera que a casi cuatro años de su muerte, se le han realizado varios homenajes, pero sin duda faltan más.