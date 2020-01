Claudia Álvarez comparte detalles del nacimiento de su primogénita

Claudia Álvarez respondió varias preguntas de sus seguidores a través de las stories en su cuenta de Instagram, con respecto a su etapa como mamá. La actriz mexicana aprovechó que su hermosa hija Kira dormía, para darse un tiempo para interactuar con sus miles de followers.

"Muchísima gente me está diciendo que '¿cómo tan recuperada?', esto que ven es porque hoy me arreglé un poquito porque mi hermana me llevó a desayunar, mientras Billy cuidaba a mi baby y tengo una persona que me está ayudando también, gracias a Dios, a la vida y a todo", comentó la primeriza mamá.

La actriz contó que el nacimiento de su primogénita fue por cesárea, no pudo ser parto natural, "yo moría porque fuera natural, pero no se pudo, no siempre es como uno quiere".

De recuperación, me he recuperado rápido, pero obviamente es diferente que, si hubiera sido natural.

Claudia Álvarez reconoce que ser mamá no es fácil, pero el tener a su hija Kira es lo más maravilloso que le ha pasado en su vida. "Ha sido pesado, pero maravilloso, ahorita está aquí dormida la baby".

Anteriormente había comentado no saber si compartiría fotos de su hija en redes sociales, sin embargo, el pasado jueves publicó una tierna foto de Kira que "derritió" el internet. "Dicen que los babies vienen con respuestas, te mira, la miras y te muestra quien eres. Bienvenida Kira a nuestro mundo ❤️".