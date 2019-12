Claudia Álvarez comparte sus primeras reacciones como mamá

Claudia Álvarez dio a conocer este fin de semana que su primogénita Kira nació el pasado jueves 26 de diciembre. Ahora en las stories de su cuenta de Instagram compartió sus primeras impresiones tras convertirse en mamá.

Ayer domingo la actriz mexicana comentó en su feed de Instagram: "¡soy mamá! ¡soy mamá! ¡soy mamá!, en la madrugada del 26 de diciembre nació mi vida, no existen palabras que puedan expresar lo que se siente tener en tus brazos a un serecito que viene del amor más profundo. Gracias Dios, gracias Billy Rovzar por ser mi equipo, mi hogar, mi vida entera".

La mañana de este lunes Claudia Álvarez publicó un video donde contó cómo se ha sentido tras debutar como madre. "Mi primer video después de ser mamá con cara de lactancia, despertando cada dos horas y media (para alimentar a la bebé), ¿en qué momento uno se acostumbra y no les duelen los pezones?".

Anteriormente la esposa de Billy Rovzar comentó en una ronda de preguntas y respuestas en las stories de su Instagram, que no sabía si compartiría en redes sociales fotos de su hija Kira. "Una parte de mí dice que sí y otra parte me dice que no, muchas amigas no enseñan a sus bebés porque hay mucha inseguridad en el país y por otro lado porque ellos no están decidiendo ser figuras públicas, entonces tengo que hablar con Billy, aún no sé".