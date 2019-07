Claudia Álvarez muestra a sus fans su pancita de embarazo

La actriz Claudia Álvarez dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba embarazada por primera vez. "¿Acaso sientes allí dentro todo lo que está sucediendo aquí afuera? Ya te estamos esperando con todo el amor de una pareja que se ha construido con los cimientos mas sólidos y un hogar lleno de amor que tiene tanto para darte".

Ahora ha mostrado la primera fotografía luciendo su pancita de embarazo. La actriz mexicana Claudia Álvarez se encuentra de vacaciones en San Diego, California donde aprovechó para compartir con sus casi 2 millones de followers su baby bump en sus 17 semanas de gestación.

Así mismo en una dinámica de preguntas y respuestas en las Stories de su cuenta de Instagram, contó los malestares que ha tenido hasta el momento en su embarazo.

Claudia Álvarez afirmó que una de las incomodidades por las que más sufr son las náuseas. “No hay pastilla, no hay galleta salada, no hay suero, no hay nada que me haya quitado las náuseas, o sea, si algo he padecido es náuseas y vómito”.

La actriz de telenovelas se sometió al tratamiento de Fecundación In Vitro para poder quedar embarazada, detallando que ella no sintió ningún cambió e incluso llevaba una vida muy activa. “Yo sí estaba así cuando estaba en el tratamiento, muy sácale punta muy. Pero tengo amigas que les ha ido terrible, o sea terrible. Es muy difícil sí, pero lo vale”, manifestó en referencia si este tratamiento afecta el sistema nervioso de las mujeres.

Sobre si trabajara durante este bella etapa, la esposa de Billy Rovzar señaló que en este lapso de tiempo se ausentará del espectáculo. “Ahorita estoy trabajando más en mi showroom porque con el embarazo tuve que decir que no a dos películas que tenía, tuve que decir que no a una serie, sentí horrible, pero primero lo primero”.