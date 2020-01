Claudia Álvarez pide ayuda a sus fans; su bebé no puede dormir

La actriz Claudia Álvarez se convirtió en mamá el pasado 26 de diciembre, su primogénita Kira ha llenado su vida de mucho amor. En sus redes sociales ha compartido muchos detalles de su etapa como mamá primeriza, asimismo pide consejos a sus followers cuando ocurre alguna situación con su hermosa hija.

En las stories de su cuenta en Instagram, Claudia Álvarez contó que últimamente está batallando porque su hija Kira no puede dormir, "hoy llevamos tres horas para que duerma la baby, no duerme, no duerme; ahorita come, pero no duerme, ¿algún tip?". La actriz señaló que ya recurrió a varios trucos que no han tenido resultado alguno. "El ruido blanco al fondo tampoco me está funcionando".

Anteriormente también contó algunas dificultadas que estaba teniendo tras debutar como mamá, mencionando en sus redes sociales que le dolían mucho los pezones al amamantar y que se estaba despertando cada dos horas para darle de comer.

Mi primer video después de ser mamá con cara de lactancia, despertando cada dos horas y media, ¿en qué momento uno se acostumbra y no les duelen los pezones?

Asimismo, aprovechando que su bebé estaba dormida, charló un momento con sus seguidores en Instagram, manifestando, "muchísima gente me está diciendo que '¿cómo tan recuperada?', esto que ven es porque hoy me arreglé un poquito porque mi hermana me llevó a desayunar, mientras Billy cuidaba a mi baby y tengo una persona que me está ayudando también, gracias a Dios, a la vida y a todo".