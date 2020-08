México. La conductora mexicana Claudia Lizaldi presume en Instagram a su nuevo amor. "Llegaste a recordarme todo lo que creía del amor, a tu lado todo… Raúl Paz Alonzo”, escribió la guapa Claudia en su red social al referirse al hombre que la tiene completamente enamorada y quien la llenó de sospresas en su pasado cumpleaños.

Claudia Lizaldi tiene ahora una relación sentimental con Raúl Paz Alonzo, quien es senador del Partido Acción Nacional (PAN), y según puede verse en varias de sus publicaciones, ambos se quieren mucho. En una imagen que Lizaldi comparte están a punto de darse un beso.

Paz Alonzo es legislador y además es presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República y representa al estado de Yucatán. De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, entre 2015 y 2018 fue diputado local en el congreso de dicho estado, donde llegó a coordinar al grupo Parlamentario del blanquiazul.

Además, el galán de Lizaldi también ha sido dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán. Cuenta con estudios en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Paz Alonzo tiene 44 años de edad y es papá de tres hijos, María Sofía y los gemelos Tadeo y Jorge Emilio. Él y Claudia mantienen ahora una relación sentimental y en sus respectivas cuentas de Instagram constantemente comparten imágenes en las que aparecen felices de la vida.

Meses atrás, Claudia, quien es originaria de Ciudad de México, confesó que vivió la experiencia de haber salido con un hombre que era casado y con ello causó impacto entre sus seguidores en redes sociales. Su experiencia la relató a la revista TVNotas.

El romance que Claudia Lizaldi con ese hombre casado no duró mucho, ya que por distintos motivos llegó a su final, pero quedó en la vida de ella como una experiencia que le dejó aprendizaje. El hombre le habría confesado a Claudia que tenía esposa y estaban por separarse, pero nunca sucedió el divorcio y ella optó por dejarlo.

Me aplicaron la que le aplicaba mi exmarido (Eamonn Sean) a las mujeres con las que salía. Este hombre me dijo: ‘Estoy mal con mi esposa’, se la creí y caí (ríe), pero después supe que me veía la cara y que todo estaba bien con su pareja", contó a TVNotas.