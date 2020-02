Claudia Lizaldi revela su experiencia al salir con un hombre casado

La conductora de televisión Claudia Lizaldi confiesa que vivió la experiencia de haber salido con un hombre que era casado y con ello causa impacto entre sus seguidores en redes sociales.

Años atrás, Claudia Lizaldi, originaria de Ciudad de México, se relacionó sentimentalmente con un hombre casado, lo cuenta ella misma en una entrevista con la revista TVNotas.

El romance que Claudia Lizaldi con ese hombre casado no duró mucho, ya que por distintos motivos llegó a su final, pero quedó en la vida de ella como una experiencia que le dejó aprendizaje.

El hombre le habría confesado a Claudia que tenía esposa y estaban por separarse, pero nunca sucedió el divorcio y ella optó por dejarlo.

Me aplicaron la que le aplicaba mi exmarido (Eamonn Sean) a las mujeres con las que salía. Este hombre me dijo: ‘Estoy mal con mi esposa’, se la creí y caí (ríe), pero después supe que me veía la cara y que todo estaba bien con su pareja".