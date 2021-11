Claudia Martín con bello rostro natural al igual que Verónica Castro en su juventud

Claudia Martín de 32 años de edad ha dejado en claro que es una de las pocas actrices que tienen un rostro natural como es el caso de Verónica Castro quien fue Rostro del Heraldo en los 70 donde su belleza llegó a diversos países como Rusia, por lo que esta joven le sigue los pasos.

Si echas un vistazo a las redes sociales de esta guapa mujer quien hará el remake de Los Ricos También Lloran, podrás ver que tiene todo lo necesario no solo para interpretar el papel de Mariana Villarreal, sino de darle vida a la misma Verónica Castro en un futuro, pero hasta el momento está centrada en este proyecto el cual realizará con Sebastián Rulli.

"La belleza de una rosa no tiene comparación con la dulzura de tu rostro y la hermosura de tu corazón", "Hola amor bello buena noche porque no me respondes todavía ocupada", "Hasta sin maquillaje te ves guapa hermosa linda bella es más estas Reque te Chula de Bonita", escriben los fans de esta famosa quien ha estado un poco alejada del ojo público.

Otra de las cosas que aman los fans de Claudia Martín es la figura natural que se carga, es decir desde hace un tiempo para acá le hemos visto con bikinis y presume una figura excepcional, además de no caer en lo vulgar sus fans la felicitan por siempre darse a respetar.

Claudia Martín con su bello rostro/Instagram

Claudia Martín también se ha dado la oportunidad de participar en diversas campañas de publicidad, pues varias marcas la han buscado para que sea la imagen principal, es por eso que cuida demasiado su imagen a pesar de los escándalos.

Con mucha libertad

Desde que Claudia Martín terminó su relación con el productor Andrés Tovar sus fans se han dado cuenta que la vida le sonríe de nueva cuenta a la famosa, pues han notado en su mirada que se ve muy bien y que además se le ve mejor sola, pues aseguran que ya llegará un buen hombre.

Cabe mencionar que supuestamente Andrés Tovar le fue infiel a Claudia Martín con la cantante Maite Perroni.

