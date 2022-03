Claudia Martín con fleco le llueven criticas porque no le queda ese look

Claudia Martín, de 32 años de edad, se ha convertido en una de las artistas más populares del momento, por diversas razones, la primera fue por haber regresado a la actuación con la nueva versión de Los Ricos También Lloran, la cual se dice estará llena de emoción, pues la famosa lo dio todo con su personaje.

Pero otra de las cosas sobre Claudia Martín es que se convirtió en un referente de la moda por aparecer en redes sociales con un fleco, el nuevo look que veremos este 2022 entre varias celebridades, pues desde hace tiempo no lo vemos y ella está imponiendo moda, además de un maquillaje de acorde a este a imagen.

"Te ves súper bella con ese fleco @claudia3martin", "Lástima que no a todas nos favorece", "Hermosa me encanta tu nueva look", "Parece a @aracelyarambula en la novela soñadora", "Tú tan Fashion y tu novio tan barrio", "Me recuerda a Zulema de la serie Vis a Vis", "Te queda precioso clau, es imposible que algo no te quede bien con esa belleza que tenes", escriben las redes sociales, aunque los comentarios se dividieron.

Y es que algunos expertos en moda aseguraron que a Claudia Martín no le quedó de todo el look porque su frente es muy pequeña, por lo que le pidieron que o lo usara un poco más largo o de plano no, pues creen que dicho peinado es para mujeres con una frente más amplia.

"Estas superbonita, pero me gustaba más tu look de antes", "Look de dora la exploradora", "No te queda el fleco porque tienes la frente muy chiquita. Elige otro look", "Te vez hermosa, pero este look te hace ver más grande", "Lo que importa obviamente es que te guste a ti,, pero la verdad no siento que favorezca lo bonita que eres", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que el amor también le ha correspondido de la mejor manera a la actriz mexicana, quien mantiene un romance con Hugo Catalán, con quien lleva una relación muy linda después de que ella terminó con el productor Andrés Tovar, pues se divorciaron.

