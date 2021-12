Claudia Martín con vestido verde esmeralda perfecto para las fiestas navideñas

Claudia Martín de 32 años de edad tiene a todos sus fans suspirando, esto después de haberse puesto un vestido verde esmeralda muy adecuado para las fiestas navideñas, pero en realidad se trató de un outfit para las grabaciones de Los Ricos También Lloran, donde ella es la protagonista.

En la foto se puede ver a la actriz mexicana posando muy sonriente para la cámara con el vestido verde esmeralda tipo terciopelo con el cual se ve hermosa, además resaltó al máximo el tono de sus ojos los cuales siempre han enamorado a sus fans, y es que tiene un rostro muy bello.

En cuanto a su peinado Claudia Martín usó unas ondas muy de moda para esta época de invierno dándole un toque elegante extraordinario, además es su gran regreso al mundo del espectáculo, pues desde hace tiempo ha estado alejada de las cámaras, pues decidió centrarse en su vida personas y ahora más desde su divorcio con el productor Andrés Tovar.

"Me encanta Claudia te ves preciosa saludos José Olivares", "Me encantas mucho mi amor @claudia3martin", "Si hacen un remake de rubí o teresa tú eres la indicada para protagonizar", "Tu me gustas con cualquier look, eres la definición de belleza", escriben los fans de esta artista.

Otra de las cosas que le han dicho a esta bella mujer es que con o sin maquillaje siempre se verá como una verdadera diosa, pues tiene una belleza natural, además su físico siempre ha estado bien cuidado es por eso que no es novedad que le lluevan piropos, ahora más que es una mujer soltera, se ha convertido en una de las más codiciadas.

Apoyo de sus fans

Desde que Claudia Martín terminó su romance con Andrés Tovar quien ahora es novio de Maite Perroni, los fans de la actriz de telenovelas se han pronunciado en todo momento escribiéndole mensajes positivos muy buenos, además de le dicen que ya pronto llegará un buen hombre para ella.

Cabe mencionar que la famosa comparte créditos con Sebastián Rulli en el remake de Los Ricos También Lloran telenovela que alcanzó fama mundial hace varias décadas.

