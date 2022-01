Claudia Martín se sincera sobre su divorcio de Andrés Tovar; según le fue infiel con Maite Perroni

El año pasado hubo muchos escándalos en el medio del espectáculo en México, entre esos, el tan sonado triángulo amoroso protagonizado por el productor de televisión Andrés Tovar, con las actrices Claudia Martin y Maite Perroni. La también integrante del grupo musical RBD, fue señalada como la "manzana de la discordia".

Supuestamente, Andrés Tovar le fue infiel a su esposa Claudia Martín con la cantante Maite Perroni, quien estaba comprometida con el cantautor chileno Koko Stambuk.

En una entrevista para TVyNovelas, la actriz de telenovelas Claudia Martín de 32 años de edad y originaria de Oaxaca, México, se sinceró sobre su divorcio de Andrés Tovar, dejando muy en claro que esto, no fue un fracaso en su vida.

Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida.