Claudia Ramírez responde sobre supuesta enemistad con Angélica Rivera

México. ¿Claudia Ramírez y Angélica Rivera son enemigas? Esa pregunta se hacen en redes sociales algunos usuarios y seguidores de ambas actrices de la televisión mexicana.

Y es que Ramírez, quien recientemente participó en la serie de Netflix Buscando a Sara, escribió en Twitter un polémico mensaje con el que hace alusión a la exprimera Dama de México.

“Pobre, ha de ser muy feo que te llamen así ('Gaviota')… por lo menos las gaviotas son hermosas”, escribió Ramírez haciendo alusión al sobrenombre de Angélica Rivera.

Tal comentario desató rumores respecto a una posible enemistad entre ambas actrices mexicanas que tienen una destacada trayectoria en el mundo de las telenovelas de México.

En entrevista con Sale el Sol, Ramírez habló del tema y señaló que jamás diría "no lo hice", puesto que escrito está y no se retracta.

Angélica Rivera. Foto de Agencia México

"Yo la respeto como persona, a mí nunca me ha hecho nada, y yo creo que uno tiene que respetar las elecciones que haga cada persona como individuo, yo no soy nadie para juzgar ni decir por qué sí o no."

Además, Claudia evoca a los años ochenta cuando comenzaba como actriz y actuó junto a Angélica en la telenovela La Pícara Soñadora, la cual protagonizaron los actores fallecidos Mariana Levy y Eduardo Palomo.

"Nunca más nos volvimos a ver...", expresa Claudia en la misma entrevista con Sale el Sol, eso sí, aclara que ambas siempre se han respetado y si surgiera un proyecto en el que tuviera que trabajar con Angélica, si le interesa, lo aceptaría.

Angélica Rivera no actúa desde 2007 cuando protagonizó la telenovela Destilando amor junto a Eduardo Yáñez, puesto que se casó con Enrique Peña Nieto y se retiró del mundo del espectáculo.

Leer más: Mhoni Vidente predice la caída de un líder político en Latinoamérica

En los últimos meses Rivera ha dicho en algunas entrevistas que desea retomar su carrera con un buen proyecto en televisión, puesto que actuar la apasiona y anhela volver a trabajar.