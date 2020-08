Claudia Schiffer cumple 50 años, así luce su bello rostro

Cuando hablamos de moda internacional de inmediato la relacionamos con la top model Claudia Schiffer, quien se encuentra festejando su cumpleaños número 50, es por eso que aquí te contaremos un poco más de la rubia que sigue enamorando a todos con hermoso rostro y estilizada figura.

Nacida el 25 de agosto en Alemania la modelo aseguró que desde la escuela siempre tuvo complejos, ya que sus compañeros de clase se burlaban por lo alta pues como algunos sabrán hoy en día mide 1.80, pero la hoy famosa mujer nunca se imaginó que tener ese privilegio de ser tan alta le abriría las puertas al mundo de la moda, además de ser muy bella.

Su carrera como modelo comenzó en 1987, pero fue un cazatalentos, quien la descubrió, por lo que se fue a París sin mucha experiencia para un casting por parte de la revista Elle, donde logró quedarse, por lo que se le vio varias veces posando para ella con gran éxito, fue tanta su popularidad que diseñadoras de talla mundial lograron ubicarla.

Claudia Schiffer se ve radiante con su bella piel/AFP

Quién le dio su primera oportunidad para convertirla en rostro de la marca Chanel, fue Karl Lagerfeld, por lo que la fama de Claudia Schiffer alcanzó fama mundial convirtiéndose en un icono de la moda desde muy joven y es que su belleza podía deslumbrar a quien sea, por lo que se convirtió en una modelo muy solicitada.

Algunas de las marcas con las que Claudia Schiffer trabajó durante mucho tiempo fueron Guess, Versace, Valentino, y Ralph Lauren entre otras donde posó varios modelos de la prestigiosa marca, desde lentes de sol, hasta lujosos vestidos los cuales hicieron que se convirtiera en toda una diosa de moda.

Muchas mujeres desearían verse como Claudia Schiffer/EFE

El mundo del modelaje también le abrió paso al mundo de la televisión, ya que la hemos visto en programas como Life Without Dick, Around Claudia Schiffer y Late Night with Conan O'Brien, entre otros proyectos donde más de uno siguen sorprendidos, ya que Claudia Schiffer se sigue manteniendo igual.

Por si fuera poco Claudia Schiffer se sigue viendo espectacular a sus 50 años de edad, ya que su piel se ve radiante, sin ninguna arruga y lejos de haberse hecho un tratamiento estético, por lo que Claudia Schiffer, podría tener una buena genética para lograr verse tan jovial.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de la también actriz es que se ve muy bien cuando posa sin maquillaje en las fotos, pues aunque muchos podrían jurar que usa un tipo de base para su cara, ella siempre se retoca con un poco de agua tibia, pues así lo ha dicho en algunas entrevistas cuando le preguntan sobre su cuidado.

Festeja como las grandes

Como era de esperarse Claudia Schiffer festejó como las grandes, pues hace unas horas subió un vídeo en su cuenta de Instagram donde se le ve con un vestido en espectacular de color azul de la marca Balmain y soplando las velas de un enorme pastel, por si fuera poco su larga cabellera rubia estaba totalmente rizada haciendo honor a su cumpleaños.

Pero eso no fue todo, ya que la guapa rubia recibió varios regalos por parte de la marca Dolce Gabbana quien la consintió regalándole varios accesorios de su linea de joyería, además se quitó el lujo vestido azul para portar un traje en color negro el cual resaltó su bella cintura.



