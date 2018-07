Invitada al programa Hoy "explota" contra Yanet García y Paul

Yanet García y Paul Stanley no tuvieron un lindo gesto con la periodista Claudia de Icaza, quien asistió al programa "Hoy" para hablar de "Luis Miguel, la serie". La también escritora de una polémica biografía no autorizada de Luis Miguel (que le costó una fuerte demanda por parte de "El Sol"), estuvo en el set del matutino de Las Estrellas donde se percató que los presentadores no tuvieron un buen gesto con ella.

Claudia de Icaza fue al programa para hablar de la serie del momento, sin embargo se llevó una sorpresa al ver que Yanet García le había echado malas caras.

Claudia de Icaza durante su programa "De historia en historia" transmitido por YouTube, despotricó contra Yanet García y Paul Stanley por ser groseros con ella.

"Nada más hubo dos pinc..., no quiero que me traten en algodones, pero yo dije: 'una sí tiene razón en haberme puesto cara de... porque alguna vez escribí algo' , y es esta niña que se pone de canto para dar el clima, de pronto siento que dentro de todo ese amor hay una mirada con musiquita de tiburón de fondo y se me quedó viendo horrible", comentó Claudia de Icaza.

Así mismo Claudia de Icaza señaló que quien no tenía por qué hacerle caras, era Paul Stanley: