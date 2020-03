Claudio Rodríguez dice lo que hará tras ser despedido de Telehit

Claudio Rodríguez, famoso conductor de Telehit, fue despedido repentinamente de esta empresa de televisión esta semana y a través de su cuenta de Twitter cuenta lo que hará ahora profesionalmente hablando.

Claudio Rodríguez cuenta a sus seguidores que creará contenido a través de sus redes sociales. El ser un hombre trabajador, creativo y talentos son puntos a su favor.

Por medio de Twitter, Claudio destacó que desde enero pasado comenzaron a suceder una serie de cambios en Telehit, siendo la más importante el que Memo del Bosque se preocupara más por su salud.

Se cancelan las coberturas del Vive Latino, del Hell and Heaven, del Pa’l Norte y dije ‘nos están cuidando’, pues nada andaban en el tejemaneje de cosas que sucedieron después”, contó Rodríguez en sus redes.

Ayer de manera oficial dejé de ser conductor de Telehit después de 18 años de laborar ahí. Me lo mandaron decir con un desconocido. Estaré contando la historia HOY 4:20pm en mi IG Live https://t.co/buyvAtO1Tw Pasa la voz.

Claudio, a través de Instagram contó que le extrañó que una persona desconocida le haya enterado de que ya no formaba parte de Telehit y no uno de sus jefes inmediatos.

Dónde está la gente de Telehit que tenga el detalle de decírmelo, no un wey que no conozco. Son actitudes de gente chiquita, obviamente no estoy tirándole a Telehit, estoy agradecido de por vida con el canal”, añadió.