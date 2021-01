Clausuran casa de retiro donde al parecer, maltrataron a la abuela de Laura Zapata y Thalía

Hace unos días la actriz mexicana Laura Zapata, hermana de la cantante Thalía, denunció a través de sus redes sociales que su abuela, la señora Eva Mange, sufrió de maltrato dentro de la casa de retiro "Le Grand Senior Living" en la que ha estado desde hace un tiempo. La también cantante pide cárcel para todos los responsables.

El pasado 18 de enero Doña Eva Mange cumplió 103 años de edad; luego de hacerse los estudios correspondientes para descartar que tuviera Covid-19, Laura Zapata acudió a la casa de retiro ubicada en Huixquilucan, Estado de México, pero al llegar a dicho lugar se llevó tremenda sorpresa al encontrarse a su abuelita en lamentables condiciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Pero la felicidad se convirtió en gran dolor, así la encontré!, expresó Laura Zapata en su cuenta de Twitter, mostrando una de las nueve escaras decúbito que tenía su abuela en varias partes de su cuerpo. "Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi abuela, tiene nueve escaras decúbito, no puedo creer que esto esté sucediendo, situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado, he tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables".

¿Qué son las escaras decúbito? También conocidas como úlceras de decúbito; de acuerdo con el portal Medline Plus, estas úlceras se pueden formar cuando los músculos y el tejido blando presionan contra una superficie como una silla o una cama; esta presión corta el suministro de sangre a esa zona y esto puede llevar a que el tejido cutáneo allí muera.

Leer más: "No queremos su dictadura", escribe Laura Zapata a AMLO, al pedir que Twitter le suspenda su cuenta

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Ante la denuncia que hizo tanto Laura Zapata, su hermana Thalía y al parecer otras personas que tienen familiares en la casa de retiro, "Le Grand Senior Living" fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

Asimismo este lugar fue suspendido por el Gobierno del Estado de México durante la tarde del pasado martes 26 de enero. Cabe mencionar que dentro de la casa de retiro aún permanecen algunos pacientes y familiares entre ellos, Laura Zapata y su abuelita. En redes sociales informó que estaba esperando que Doña Eva Mange recuperará un poco de fuerza para poder moverla y trasladarla a otro lugar.

En su perfil de Twitter la actriz de telenovelas, cine y teatro, compartió unas imágenes de los sellos que colocaron las autoridades correspondientes al asegurar y clausurar la casa de retiro. Asimismo dio a conocer que ante estas acciones de parte de la autoridad encargada, ha recibido amenazas. "Y ya me están amenazando de este teléfono desconocido, me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá que estaba en este asilo, me metía a la cárcel, es tener los cables cruzados, yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar".

De acuerdo con información del Gobierno del Estado de México, 55 adultos mayores residentes de esta casa de retiro, quedaron bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), institución que en un periodo no mayor a siete días, contactará a las familias de cada uno de ellos para ser entregados a sus núcleos familiares.

Leer más: Laura Zapata y Thalía unidas al celebrar los 102 años de su abuela

Y ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me hablo diciéndome que si le pasaba algo a su mamá que estaba en este Asilo, me metía a la cárcel ������ es tener los cables cruzados. Yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, q lo llevaron a esto? pic.twitter.com/KzILjfJjGq — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

A través de sus redes sociales Thalía publicó un mensaje el día del cumpleaños de su abuela, señalando que "lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables".

En un anterior tweet su hermana Laura Zapata compartió como seguía la salud de Doña Eva Mange: "después de una larga y dolorosa noche mi abuelita desayuna, ayer amenazada de tener que abandonar la residencia, ese era el trato de visita. Inaudito aún no se den cuenta de la dimensión del delito cometido en sus instalaciones, oremos".