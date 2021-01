Cloris Leachman, estrella de "Mary Tyler Moore Show", muere a los 94 años

Cloris Leachman, la actriz ganadora de un Emmy y un Oscar cuya carrera atravesó más de siete décadas, falleció. Tenía 94 años de edad. El representante de la famosa actriz confirmó que murió mientras dormía el martes por la noche. Su hija, Dinah Englund, estaba a su lado.

Leachman apareció en más de 100 películas y programas de televisión, incluidos The Facts of Life, The Mary Tyler Moore Show, Phyllis, Malcolm in the Middle, American Gods, Raising Hope, The Longest Yard, Bad Santa, Touched by an Angel, The Love Boat, Lassie y Perry Mason. Trabajó con otras leyendas de Hollywood como Katharine Hepburn, Alfred Hitchcock y Paul Newman, y apareció en tres películas dirigidas por el famoso director Mel Brooks: Young Frankenstein, High Anxiety e Historia del mundo.

"Ella tuvo la mejor vida de principio a fin que podrías desear para alguien". Agrega que ella estaba en paz y "dejó a todos con mucho amor".

La carrera de Cloris Leachman en el mundo del espectáculo comenzó poco después de que compitiera en el concurso Miss América de 1946, cuando hizo su debut en la serie de televisión 'Actors Studio'.

Cloris Leachman también prestó su voz a personajes en varios proyectos, incluidas las películas de 'The Croods' y "Bob's Burgers".

La última vez que se vio a Cloris Leachman fue en 2017, uando bromeó sobre su falsa enemistad con Betty White y aceptó un duelo ... en la pista de baile.

Q.E.P.D