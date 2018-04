Clovis Nienow se une a MTV para encontrar el amor

Originario de León, Guanajuato y radicando hace un tiempo en la Ciudad de México, Clovis Nienow dejó a un lado la actuación para mostrarse tal cual es en el programa de MTV Are You One? El Match Perfecto. Aquí el junto a otras 23 personas buscan el amor.

¿Cómo fue que ingresaste a este programa?

Estaba haciendo unos proyectos en TV Azteca, de ahí me llamaron para participar, no lo pensé, me animé, fue una experiencia que nunca había vivido en mi vida.

¿Cuál es tu descripción de esta experiencia?

Estar encerrado con otras personas en una casa en Brasil, sin comunicación y sin saber nada de la vida, fue una experiencia muy padre, conoces cómo son las demás personas, te conoces a ti, tus virtudes, tus defectos.

Cuando estabas en Brasil, ¿te arrepentiste de algo?

En algún momento sí lo pensé, porque la gente te va a conocer tal cual eres, porque en una novela eres un personaje y la gente no te conocen como eres y acá me arriesgué, se me hizo un poco complicado, pero estando ahí llevas un ritmo, te olvidas de las cámaras, te olvidas de todo y eres tu, existe algo entre el verdadero yo de cada persona, vives emociones, tristezas, llantos, yo viví un enamoramiento muy fuerte yo creo que es parte del encierro te lleva a eso, ahí no puedes ocultar nada porque tarde o temprano sale.

Clovis se siente feliz de participar en este programa. Foto: Cortesía

¿Qué fue lo más fuerte que viviste?

Habían dos pruebas, una física y otra mental. Fue un muro de escalar que fue complicado porque se ve fácil, pero el sol y la arena juegan a favor y en contra.

¿Qué podrá ver el público en los siguientes capítulos?

Se vienen cosas fuertes, cómo la casa que se empieza a separar, algunas personas empiezan a jugar sus juegos, sus estrategias y eso complica el resultado final que es encontrar las doce luces. Se viene un cambio para encontrar el resultado.

¿Cuáles son tus proyectos y planes en puerta?

Estamos preparando algunos proyectos, con la cadena Televisa para el mundial y también estoy buscando proyectos de actuación. Quiero abrir un canal de Youtube para compartir mis viajes y hacer un contenido de calidad.

DATO

El programa se transmite de lunes a jueves y los domingos por la señal de MTV a las 21:00 horas. Esta segunda temporada cuenta con 60 capítulos y ya se han transmitido más de la mitad.