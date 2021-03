"Cocinando algo": Shakira anuncia que prepara nueva música, ¿vuelve a su estilo de antes?

La cantante Shakira ha dado la sorpresa a sus millones de fanáticos, al anunciar mediante una foto en sus redes sociales que se encuentra grabando música.

Sin confirmar si esto se trata de un álbum, de una canción individual o algún otro proyecto, la colombiana enloqueció a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que se le ve en un estudio de grabación, mencionando que hay algo que está preparando para que próximamente sea disfrutado por sus escuchas.

Esto tras cerca de cuatro años desde el último álbum que Shakira lanzó en 2017, titulado ‘El Dorado’, con algunas otras canciones lanzadas desde entonces que no pertenecen a ningún proyecto musical propio de la colombiana.

La cantante se habría sometido hace poco a un drástico cambio de look, trayendo la nostalgia a sus fanáticos de más años al regresar al tono rojo que en los 90 e inicios de los 2000 lucía en su cabellera, que posteriormente dejó rubia durante muchos años.

Ahora, luciendo su look actual, Shakira vistió completamente de rojo, en una tonalidad muy similar a la de su cabello, para entrar de nuevo a un estudio de grabación, luego de años de no lanzar música propia. Su último éxito fue 'Girl like me' el año pasado, aunque esta se trata de una colaboración para el álbum del grupo Black Eyed Peas, 'Translation'.

Fanáticos rápidamente reaccionaron positivamente al publicación en la cuenta de Instagram de la colombiana, comenzando con las especulaciones acerca de qué podría ser lo nuevo que la cantante prepara.

Con un conjunto deportivo de pantalones y sudadera, Shakira posó frente a un micrófono de grabación profesional, con un atril de color blanco soteniendo las hojas que contienen, posiblemente, la letra y las partituras de la canción que se encontraba grabando. En su rostro, libre de maquillaje, se puede apreciar una expresión que indica que la cantante se encontraba muy metida dentro de la canción, cantando con mucha pasión como suele hacerlo.

“Cocinando algo”, se limitó a escribir Shakira en la publicación, dando a entender que, efectivamente, prepara algo para sorprender a sus fanáticos.

Fanáticos piden a “la Shakira de antes”

Conocida ahora por sus bailables ritmos latinos y sus canciones pegadizas, muchos recordaron que en sus primeros álbumes Shakira solía cantar principalmente el género del rock y la balada, que lentamente fue transicionando hacia el pop, llegando a lo que ha ido lanzando en los últimos años.

Si bien este cambio le ha conseguido varios éxitos musicales de forma internacional, con canciones como ‘Hips don’t lie’, ‘Loba’, ‘Chantaje’ y ‘Perro fiel’, muchos añoran aquellos tiempos en que cantaba canciones como ‘Antología’, ‘Inevitable’, ‘Tú’ y ‘Día de enero’.

Ahora, con un look que recuerda mucho a la Shakira de la década de los 90 y los 2000, los fanáticos más fieles y de más años, aunque disfrutan de su más nuevo material, tienen esperanzas en volver a escuchar algunas canciones como los melancólicos temas antiguos.

“Hazlo como en los viejos tiempos”, “Con esa pose puedo apostar que será una balada rock”, “Que sea una balada tipo los 2000”, “Estamos más que listos para #Rockira”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la última publicación de Shakira.