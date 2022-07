Coco Levy es señalado por tercera actriz de conducta inapropiada hacia ella

México. El productor mexicano Coco Levy es señalado por una tercera actriz de presunto abuso hacia su persona y asegura que usa una táctica de manipulación para violentar a las artistas.

En varios portales de noticias se compartió en día pasados que las actrices Danna Ponce y María Bobadilla han sido víctimas de presunto abuso inapropiado a manos de Coco Levy, y ellas lo hicieron público en sus redes sociales, además procedieron ya a denunciar al hijo de Talina Fernández.

Ahora sale a la luz el nombre de Regina Kaller, quien narra cómo habría sido la táctica de manipulación por parte del productor.

“Él siempre me decía: ‘Es que tienes que ser una demonia’. La narrativa de la demonia es la misma y hasta a veces usa a su hermana, eso me parece bastante enfermo. ‘Mi hermana hacía lo que quería y tenía a todos donde quería porque ella fue un demonio’”, dijo Regina al programa Venga la Alegría.

La declaración anterior de Regina llama la atención porque es la misma que mencionó Danna Ponce días atrás en Instagram, quien agrega que de esa manera se desempeñó ante ella y Coco evocó con tal frase a su hermana Mariana, quien murió de un infarto en abril de 2005.

Regina Kaller ahora destaca respecto a la situación de abuso que vivió con Coco Levy: "Estábamos frente a frente con un espacio reducido, él me pone en la esquina pegada a la pared, se me acerca muchísimo y me planta un beso justo aquí (comisura de los labios)”.

Regina sostiene que Coco la besó sin su consentimiento, no piensa que fue víctima de abuso sexual, pero considera que sí fue violentada emocionalmente.

“Me dice: ‘Regina, ¿tú crees que me quiero acostar contigo?’ y le dije: ‘No sé’; entonces me respondió: ‘No me quiero acostar contigo y ese es tu error’”. Regina menciona que su proceso con Coco Levy ha sido lleno de manipulación.

El pasado 27 de junio, la actriz Danna Ponce, de 22 años de edad, originaria de CDMX y egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, compartió un video en Instagram donde habla sobre la experiencia de presunto abuso que sufrió por parte de Levy, además de algunas fotos donde muestra parte de su denuncia.

La joven expresa que Coco Levy se desabrochó el cinturón y se bajó el zipper. “Me paralicé, no pude decir nada, y el señor se paró, caminó atrás de mí, las sillas tienen recarga brazos y lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura (de los labios).”

La ya citada María Bobadilla Olvera es otra actriz que ya denunció a Coco en Instagram, igual que Regina Kaller, quien relató que en más de una ocasión Coco la acosó verbal y sexualmente, además ya lo denunció legalmente (igual que Danna Ponce) y dice que exhibirá las pruebas en contra de Coco muy pronto.

Coco Levy publicó en sus redes sociales un video en el que niega los hechos a los que las jóvenes se refieren y dijo que pronto la verdad de las cosas saldrá a la luz y se aclarará todo: “Afortunadamente mi reputación es de años de trabajo duro y una conducta intachable”, dijo.