Coco Levy estaría viviendo "auténtico infierno" y su mamá Talina Fernández, teme que termine en prisión

Hace unos días, la joven actriz mexicana Danna Ponce demandó al actor Coco Levy por supuesto abuso sexual. A través de sus redes sociales contó su versión de los hechos y además, dio a conocer que ya había puesto la denuncia ante las autoridades correspondientes, dejando muy en claro, que quiere en la cárcel al hijo de la conductora de televisión Talina Fernández.

Posteriormente, la actriz María Bobadilla también levantó una denuncia por acoso y abuso sexual en contra del hermano de la fallecida Mariana Levy.

Un supuesto amigo cercano de Talina Fernández, contó a TVNotas que la llamada "dama del buen decir", se encuentra muy mal, pues teme que su hijo Coco Levy termine en prisión.

Está deshecha, al principio trató de permanecer tranquila, pero ahora que ya hay dos denuncias legales, le aterró ver que las cosas se están poniendo duras; le entró una crisis de llanto, pues tiene mucho miedo de que su hijo vaya a la cárcel.

Asimismo, esta persona comentó a la revista, que Coco Levy "está viviendo un auténtico infierno" y se encuentra en total depresión, pues aunque se defenderá legalmente, "sabe que su reputación está acabada, porque siempre tendrá la mancha de haber sido acusado de supuesto abuso sexual".

Por su parte, Danna Ponce manifestó en entrevista para TVNotas, que no había demandado al hijo de Talina Fernández para no afectar su carrera actoral, sin embargo, al hablar con una profesora que es feminista, se animó a no quedarse callada, "y con miedo, lo publiqué en Instagram y ya lo denuncié legalmente".

La actriz reiteró que quiere a Coco Levy en la cárcel, "por supuesto, y lo hago responsable por si algo me llegara a ocurrir". Sus padres, quienes son abogados, son sus representantes legales, "se me han acercado más de diez personas y dos de ellas van a denunciar también".

Coco Levy negó las acusaciones en su contra, a través de un video que compartió en redes sociales.

"Voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia. Les pido comprensión a quienes han sido víctimas de un abuso, confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas verdaderas, confío en que pronto se cierre este capítulo. La calumnia tampoco debería ser un camino a la fama".